陳瀅大膽整蠱前輩　佘詩曼嚇到大叫

女星陳瀅（Jeannie）於社交網發放短片，與網友分享她在拍攝《家族榮耀之繼承者》期間，於片場整蠱劇組演員的片段，被整的藝人有佘詩曼、王敏奕（Venus）、許紹雄、陳靜、羅嘉良、羅子溢、梁靖琪及余安安，陣容鼎盛。

Jeannie的整人方法十分簡單，她先是走到目標人物身旁，等對方看到自己後便立即望向天花及即時踎低，讓對方誤以為有甚麼危險事情發生，結果大部分目標都相繼中計而紛紛走避，當中佘詩曼被嚇得大叫：「做咩呀！嚇死我啦！」然後笑到趴向牆；梁靖琪則更誇張，邊拖住行李篋邊大叫逃跑，令人爆笑！而許紹雄則氣定神閒，還反問：「做咩呀？有鬼咩？」果然是老江湖見慣世面，但數到最有型的肯定是壓軸出場的Venus，她不但未有走避，還張開雙手保護Jeannie，可謂「Man爆」！

圈中好友洪永城即留言：「The last one is your best friend」，網民亦紛紛留言大讚Venus：「家嫂最後好有愛啊」、「心都融化了」、「好有型，男友力Max」、「Venus果然係真愛」。有網民則表示被佘詩曼及梁靖琪的反應笑死，亦有網友留言笑Jeannie非常大膽：「連前輩都玩」、「妳會唔會得罪哂佢哋㗎」、「所有前輩表示：呢條女咩事」、「就嚟冇人會信你㗎啦」、「陳瀅如若很好奇，要有被佢嚇怕的準備」，非常惹笑。