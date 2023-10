陳瀅大膽整蠱前輩　佘詩曼嚇到大叫

女星陳瀅(Jeannie)於社交網發放短片,與網友分享她在拍攝《家族榮耀之繼承者》期間,於片場整蠱劇組演員的片段,被整的藝人有佘詩曼、王敏奕(Venus)、許紹雄、陳靜、羅嘉良、羅子溢、梁靖琪及余安安,陣容鼎盛。

Jeannie的整人方法十分簡單,她先是走到目標人物身旁,等對方看到自己後便立即望向天花及即時踎低,讓對方誤以為有甚麼危險事情發生,結果大部分目標都相繼中計而紛紛走避,當中佘詩曼被嚇得大叫:「做咩呀!嚇死我啦!」然後笑到趴向牆;梁靖琪則更誇張,邊拖住行李篋邊大叫逃跑,令人爆笑!而許紹雄則氣定神閒,還反問:「做咩呀?有鬼咩?」果然是老江湖見慣世面,但數到最有型的肯定是壓軸出場的Venus,她不但未有走避,還張開雙手保護Jeannie,可謂「Man爆」!

圈中好友洪永城即留言:「The last one is your best friend」,網民亦紛紛留言大讚Venus:「家嫂最後好有愛啊」、「心都融化了」、「好有型,男友力Max」、「Venus果然係真愛」。有網民則表示被佘詩曼及梁靖琪的反應笑死,亦有網友留言笑Jeannie非常大膽:「連前輩都玩」、「妳會唔會得罪哂佢哋㗎」、「所有前輩表示:呢條女咩事」、「就嚟冇人會信你㗎啦」、「陳瀅如若很好奇,要有被佢嚇怕的準備」,非常惹笑。