陳豪拖60包咖啡粉北上開工　過海關一額汗：驚以為我走私！

正在深圳拍攝無綫劇《企業強人》的陳豪昨晚（13日）專程返港，今朝一早現身在香港科學園舉行的「UC建華企業慈善跑」擔任頒獎嘉賓，同場還有藝人黃庭鋒、孔德賢及3位年輕運動員分別是「滑冰女神」馬曉晴、香港長跑運動員兼香港馬拉松組冠軍羅映潮以及「港隊飛人」姚敬琛任星級嘉賓。

陳豪頒獎後下台，大批參賽者催前舉機要求合照，群情洶湧，陳豪都有求必應，任集唔嬲，有參賽者成功合照表現興奮。陳豪數月前偕2仔Nathan和女兒Camilla參加過親子跑，覺得親子跑是極佳家庭活動，互相打氣增進感情，又可以一同鍛鍊體魄，不過今日他就單拖現身，未有攜子女出席，笑言子女周六的學習時間表好充實，行程「砌到唔可以再砌」，比他更為忙碌，子女曾問他：「點解星期六、日唔使返學，仲要上堂嘅？」自己並非怪獸家長，不必要的興趣班都減掉，周日下午會休息放鬆。今晚他便要趕回深圳繼續開工，故活動後立即回家攬攬子女親子樂一番。陳豪熱愛健身，3子女都遺傳他的運動細胞，熱愛玩踢波、網球、跆拳道和芭蕾舞等，十分活躍，又很黐他，笑稱若子女在場，他會變身湊仔公唔得閒。

提到《企業強人》拍得如火如荼，每逢拍劇他都會為大家設置咖啡專區，今次亦不例外，帶了一部咖啡機外，還帶60包咖啡粉上深圳：「過海關時我都擔心，驚以為我走私，不過我係『走私』，走去私人用，過完關時都一額汗。」劇組有咖啡飲視為精神支柱，十分開心，預計拍到12月，中間有工作便返港。太太陳茵媺或會趁學校假期帶子女一同往探班，3子女之前去過加拿大等地，從未踏足內地，也想趁此機會讓他們開眼界。