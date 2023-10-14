去咖啡店　唔止飲咖啡咁簡單

以往去咖啡店，可能簡單叫杯咖啡配一塊曲奇或輕食，悠閒過半日。現時的咖啡店裝潢變得時尚，出品選擇除了精品咖啡、掛耳包和不同國家咖啡豆，還有特飲、拼配或工作坊，再加上不定時的優惠，又豈止飲杯咖啡咁簡單？

朝咖晚酒

近年本地有很多小店都推行朝咖晚酒的主題，過江龍Blue Bottle Coffee Hong Kong亦湊熱鬧，品牌早前除在機場開設期間限定咖啡店，提供蝴蝶酥禮盒、黑朱古力、羊羹禮盒和各式咖啡產品。中環及灣仔分店現時逢星期四至六晚上7時至9時推出限定Craft Instant Espresso企劃，讓客人以調酒方式品味。品牌邀請本地調酒師Antonio Lai以Craft Instant Espresso作基底，設計出Coffee Negroni、Hong Kong Milk Punch、Coffee Old Fashioned和Coffee & Rose Tonic Highball 4款特色雞尾酒。10月品牌亦邀清了Antonio Lai到中環店作客席調酒師，亦會舉辦咖啡和調酒工作坊，想參加就要留意品牌社交平台發布。

多重體驗

單是喝一杯咖啡，感覺可能有點單調，星巴克旗下精品咖啡品牌 Starbucks Reserve 近日推出第二階段的「一起咖啡 不止咖啡」品牌活動，以連繫更精緻咖啡世界作主題，推出不同活動。由10月4日開始連續3個星期三，客人可參加10,000杯精品咖啡換領活動，品嘗氮氣冷萃咖啡、單品咖啡豆美式咖啡及經典微綜合No. 21咖啡豆。於10月尾至11月11日，客人可透過指定官方社交平台活動，得到咖啡工作坊名額，參加咖啡美饌品味、手沖或咖啡拉花工作坊。同時間，品牌會推多款咖啡雞尾酒和銅鑼灣旗艦店限定Cold Brew Mojito，啟德新分店則會推出全新的OVISOTM特濃咖啡機，各位咖啡迷要留意喇！

香港限定

不同地區的咖啡豆，帶來各種風味，在揀選時若能加深了解，更能提升品味體驗。Nespresso近日於啟德開設亞洲首間互動體驗概念店，店子特別邀請本地藝術家繪畫壁畫，特設RE:FARM有專人為客人講解啡粉囊回收後的循環再生過程，專門店有限定專屬服務，如精美禮品包裝或咖啡配件刻字服務等。因應新店開幕和香港20周年，推出2款限定咖啡組合，香港之味集合了Original原創系列10筒本地最愛歡迎的口味，品味工藝之源則是Vertuo馥旋系列6筒咖啡粉囊套裝。另外，品牌首個最高級N°20咖啡系列，以2款Arabica咖啡豆交叉種植而成新品種，帶有橙花和果香，只於新專門店限定供應。其他還有Cafecito de Cuba、Pumpkin Spice Cake和El Salvador 3款新口味，想在家慢慢歎，話都無咁易。

打卡送掛耳包

趕時間但又唔想飲即沖咖啡，很多人都會選擇掛耳包。精品咖啡杯品牌Sttoke於現時至11月30日在尖沙咀開設期間限定概念店，品牌和本地藝術家作推出限量咖啡杯和配件，現概念店推出限定優惠，選擇2個或4個杯子，可獲贈不同數目和產地的咖啡掛耳包，買4個杯子或消費指定金額，還送招牌Omini Cup和免費刻名服務，店子內精心設計的打卡位，客人打卡後上載到指定個人社交平台，可額外獲贈咖啡掛耳包。