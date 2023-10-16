【是日通勝】

農曆九月初二

癸卯年 壬戌月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、捕捉、田獵

忌：理髮、安床、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、11、22

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

金牛座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

巨蟹座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

獅子座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

處女座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

天秤座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

天蠍座：不要為自己製造麻煩，有些事不要太執着。

人馬座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

山羊座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

水瓶座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

雙魚座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 士氣差

鼠：財運不佳，凡事要考慮清楚才可行動。

牛：是日沖煞，悲觀想法嚴重，士氣低落。

虎：做事比較衝動，容易在工作方面碰釘。

兔：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

龍：欲速則不達，謀事要按部就班才有勝算。

蛇：須注意言行舉止，否則有可能惹上是非。

馬：有想法，有魄力，可於職場上大展拳腳。

羊：易跟身邊人打成一片，有利拓展人脈。

猴：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

雞：人氣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

狗：精神不振，易說錯話，工作能力受質疑。

豬：活力十足，工作如魚得水，易獲佳績。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒

出自屈原的名句，意思指當整個世界陷入混濁紛亂，唯獨我清淨無染，當所有的人都醉倒了，只有我一個人是清醒的。這名句跟我們的命運有何關連？

當一個人頭腦清醒，自然選甚麼都對，相反，頭腦不清醒時，選甚麼都錯。亦有一句「近朱者赤，近墨者黑」，在研究客人遇上不順境的個案時，應先為客人查看其八字處於甚麼運程中，不是用甚麼星座和生肖去診斷。所謂「一命二運三風水」，如發現八字沒有甚麼問題時，就要從他們的家居或公司布局去搜證，當中有些問題是很多人都忽略的，今天就跟大家分享。

「十年河東，十年河西」這句子一直存在我們生活中，意思是每樣事物也會隨時間推移而有所變化。為甚麼購買新房子時要先問從前事，即先了解之前有甚麼人用過，如果知道是當今名人用過而對方仍在運中，又或者之前的公司因要擴充而需要搬遷，肯定得到運的延續。假如我發現家中放了一些擺設，而設計者的運勢開始走下坡，應馬上把這東西掉走，因為他的物品磁場會拖累你，信不信由你。一個出名的醫生，命運也有高低，那怕以前醫好過很多人，當他不在大運，便不能得心所求。換句話說，遇着運勢不濟的客人時，我會叫對方試把家居或公司裏一些前人留下來的增財化煞物品清走，馬上改變好磁場，絕不讓別人的負能量跟着你走。