台灣藝人內地拍劇天價片酬曝光　張鈞甯穩袋8,500萬

隨着疫情解封，唔少台灣藝人都選擇往內地發展演藝事業，而過去就曾有傳媒報道台灣藝人林依晨，喺內地一集片酬高達40萬新台幣（約10萬港幣），吳慷仁、賈靜雯、邱澤台灣藝人則為30萬元（約7萬2港幣），而長年定居內地嫁夫隨夫嘅陳妍希，據悉一集電視劇片酬則高達100萬新台幣（約24萬港幣）。

據台媒報道，喺近年拍《想見你》爆紅嘅台灣偶像男神許光漢，爆紅前一集片酬僅5萬新台幣（約1萬港幣），不過隨着近年人氣急升，許光漢嘅片酬金額更係水漲船高，由許光漢同張鈞甯孭飛嘅內地電影，許光漢身價更高達900萬新台幣（約210萬港幣），片酬驚人。

而喺內地發展得有聲有色嘅張鈞甯，亦畀媒體爆出佢喺電視劇《溫暖的弦》中，總收入為8000萬人民幣（約8,500萬港幣），平均一集片酬約170萬港幣；另外近年同樣有參演台灣電影嘅張鈞甯，據悉喺《緝魂》中嘅片酬為300萬新台幣（約70萬港幣），雖然同內地片酬相比差天共地，不過對於台灣演員片酬嚟講，金額已經相當可觀。

至於嫁夫隨夫嘅台灣藝人陳妍希，因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》紅遍亞洲後，亦一度傳出片酬漲咗15倍，甚至連電影導演都曾戲言過「以後請不起她」，至於陳妍希喺電視劇《溫暖的，甜蜜的》嘅片酬，則一集為100萬新台幣（約24萬港幣）。

隨着台灣藝人喺內地嘅片酬曝光，有台灣網友就喺社交網以「台灣的演員真的太佛了吧？」為題，感慨：「如果這是真的，那有知名度而且還願意在台灣演戲的人，真的是做功德！」外，唔少網友都畀中台嘅片酬差距震驚：「寧願被罵我也要去！」、「台灣只有劇本自由度贏而已！」不過都有唔少網友認為人民幣雖然容易賺，但唔小心得罪人嘅同時星途亦都玩完，甚至仲有網友從經濟角度分析，稱內地有限制外匯轉出，即使喺內地賺到錢都要交重稅。