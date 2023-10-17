由設計師轉做外賣員　意外結識單車友結伴挑戰香港單車節

（左起）Raymond、John、Stephen三人擔任戶戶送外賣員時認識，更發現大家同樣有踩單車的嗜好而結緣，一同參加今年的單車節。（方偉堅攝）

【特約報道】過去三年因疫情之故，不少打工仔紛紛萌起另開副業賺外快的念頭，外賣平台速遞員成為熱門工作。原本是平面設計師的John就是其中之一，轉作外賣速遞員的工作更漸漸令他愛上公路單車，甚至在後來的單車比賽中獲獎。今年他將夥拍同為外賣員兼單車友的Stephen，一同於本月22日（星期日）參加由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」「50 公里組」非競賽項目，首度踩上「三橋三隧」，享受前所未有的踩車滋味。

今年33歲的John是一名平面設計師，3年前因疫情來襲，為了幫補生計，展開外賣速遞員的生涯。原本並非單車迷的John，在任職外賣員時漸漸對單車產生濃厚興趣，寓工作於娛樂，「平時最多都只是與家人或女朋友租單車踩大美督，卻談不上是喜歡，但開始送外賣之後便發現，原來我真的好喜歡踩單車，不但能紓壓、放空，更可賺取額外收入，寓工作於娛樂。」

John擔任外賣員期間，更意外獲得與同為外賣員Stephen的友誼，成為「單車兄弟」，平日相約單車遊環繞「大冷」，由九龍灣踩單車出發經屯門、上水、大埔等圍繞九龍及新界一圈，路程約100公里。

愛車的兩人不止踩單車，更逐步開始接觸單車維修，繼而發展至組裝自己獨有的單車。靠網上教學影片自學的John解釋，「外賣單車經常都會爆胎，我自己買材料維修只需二十多元，但出去找人維修外加材料費要上百元，倒不如自己學，不僅可以省錢，還能學多一項技能，一舉兩得。」 Stephen 透露起初買了一輛摺疊單車送外賣，但因受車友影響轉踩公路單車。

做了外賣員一段時間後，John的單車技術漸趨純熟，他決定挑戰摺疊單車比賽，喜獲全場第二名的佳績。從此為John在單車路上打下一支強心針，今年更和Stephen結伴參加「香港單車節」50公里非競賽項目，馳騁三隧三橋。John 表示「三橋三隧」平日是行車路，單車節開放路段實在難得，已一早準備好運動相機拍下整個過程，目標是盡量享受路線及沿途風光，更笑言到時候希望Stephen可以在前面為他破風前行。

Stephen 稱「平日因送外賣常在路途上碰面，今次是首次同場參加大型單車活動，感覺特別，機會難得」。他們同樣表示活動前一晚會盡量早點休息，務求有充足精神應付三隧三橋，Stephen指：「無論單車幾好，個人狀況不佳亦同樣沒用！」他期望能在一個半小時內完成整個項目。

John和Stephen指即使現在疫情已經過去，但仍會繼續當外賣員，與自己的正職作雙軌發展，並盼望能在單車組裝及維修及技術方面繼續「更上一層樓」。