奈月紗奈 冠軍級Body

喺日本寫真界，身材弗爆嘅女優多不勝數，配得上「最強Body」呢個稱號，當然唔會係泛泛之輩啦！今日為大家介紹嘅極品美人奈月紗奈，唔止有一副「最強Body」，仲喺健美比賽中奪冠添！

高挑又好波

講起日本寫真界嘅「最強Body」，相信唔少人都會諗起近期推出新一輯全裸寫真嘅染谷有香，事關呢位姐姐仔妖艷迷人，唔止身高有成5呎9吋，仲擁有一對堅挺嘅G Cup美巨乳，加埋一個白滑桃子形美尻，可以話係難得一見嘅惹火尤物，所以被寫真迷公認為「靈長類最強Body」！至於現年27歲嘅奈月紗奈，身高5呎7吋，係就係冇有香咁高，但係近期積極操到弗一弗，肉地結實零贅肉，更神奇嘅係一對G奶完全冇縮水，令呢副高挑纖巧嘅胴體顯得更誘人！

健美賽奪冠

據講紗奈本嚟諗住做護士，但喺機緣巧合之下，被雜誌中嘅模特兒硬照啟發，自覺有條件喺模特兒界搵食，於是由家鄉岐阜殺到東京，希望爭取多啲演出機會，仲參加咗國際小姐日本代表選拔賽添！雖然喺呢次大型選美中未能獲得評判青睞，但自從投身寫真界，即憑住絕頂靚偈吸引到大量觀眾支持，多次喺年度寫真偶像大獎中獲獎。早前，紗奈報名參加健美比賽「BEST BODY JAPAN」，並好努力健身，最終畀佢練出「最強Body」，成功贏得模特兒組冠軍！