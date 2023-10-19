翻拍港產經典即攞奧斯卡！《無間道風雲》群星拱照馬田史高西斯

荷里活大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）今日全球熱映，影片大獲好評更被認定是來屆《奧斯卡金像獎》的提名大熱。17年前，馬田史高西斯亦曾經憑《無間道風雲》（The Departed）而在奧斯卡大放異彩掃走4獎項包括最佳電影及導演。

《無間道風雲》眾所周知是翻拍《無間道》，而原來當初華納兄弟電影公司以175萬美元（約1,365萬港元）「超低價」買下版權重拍，並邀請荷里活大導演馬田史高西斯執導筒。不過，原來馬田接拍前一直不知道個劇本是根據香港電影改編，直到他答應執導才知曉。而馬田為怕被原版影響開拍時一直沒有看過原版本直到他完成拍攝才首次觀看。最終影片空前成功，全球勁收接近3億美元（約23億港元）之餘亦在奧斯卡取得好成績，他更奪得人生中首個奧斯卡最佳導演寶座，事後馬田坦承好意外《無》獲最佳電影，因為影片爛撻撻而且更十分暴力，拍攝時完全沒有預期影片會獲獎。

一如原版，《無間道風雲》亦同樣「星光熠熠」！除了有荷里活兩大巨星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和麥迪文（Matt Damon）飾演「臥底差人」陳永仁和「臥底蠱惑仔」劉健明之外，亦有多位紅星包括麥克華堡（Mark Wahlberg）、馬田辛（Martin Sheen）、艾力寶雲（Alec Baldwin）及積尼高遜（Jack Nicholson）等助陣，堪稱是史無前例的電影陣容！不過就是因為愈來愈多巨星陸續加盟，因而令成本急漲，9,000萬美元（約7億港元）的製作費有一半用在眾星片酬上。單是里奧仔和積尼高遜就已各獲2,000萬美元（約1.6億港元）片酬。

而在選角方面亦遇上波折，最初「鬼佬韓琛」Frank Costello一角並非由積尼高遜飾演，有傳馬田一直好想由阿爾柏仙奴（Al Pacino）飾演，因為當時他們一直沒有合作過。雖然馬田一番好意，但最終遭阿爾婉拒。之後馬田向另一「好戲之人」積尼高遜敲門，最初亦同樣慘食檸檬，直至積與馬田、編劇William Monahan及里奧仔見面後才令他回心轉意接拍。後來積解釋當時因為拍得太多喜劇因此好想再演反派所以才接拍。積強勢加盟，電影公司高層決定改劇本增加角色戲份。不過，出名大牌的積尼高遜亦不容易合作，有指根據劇本，他要戴上棒球隊波士頓紅襪的cap帽，但他本身是另一球隊紐約洋基的忠粉因而要求更改。雖然積尼高遜要求多多，但能夠與「演技之神」同場演戲，身為後輩的里奧仔表示「獲益良多」並指他們的對手戲是自己人生其中一個最難忘的時刻。

除了「韓琛」選角波折重重之外，另一主要角色「劉健明」Colin Sullivan原先亦非由麥迪文飾演，據知最初角色由另一巨星畢彼特（Brad Pitt）主演，但最終他因為選擇接拍《巴別塔》（Babel）才辭演，不過他仍繼續留任《無》監製一職。

劉偉強憑《無間道》成功打入荷里活，2007年他獲荷里活片商邀請拍攝首部英語片《強捕犯》（The Flock），並由李察基爾（Richard Gere）及加拿大天后Avril Lavigne合演，而2014年他與馬田史高西斯再度合作，執導由對方監製的美國黑幫片《青龍》（Revenge of the Green Dragons）。