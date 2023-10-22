兒玉遙 浴火重生更誘人

人生總會經歷一啲波折，跌低咗要識得爬番起身，咁先不枉此生呀！好似日本藝能偶像兒玉遙，曾經飽受病患困擾，但冇因為咁放棄自己，反而努力克服，終於實現浴火重生，以更靚嘅姿態示人！

早年成名

想激嬲一個女仔，未必需要做好出令人討厭嘅行為，淨係講一句「祝你愈嚟愈肥」，對方唔嬲到彈起先至奇！特別係一向瘦開嘅女仔，若發覺自己嘅體重暴漲20公斤，確係一件好痛苦嘅事，而今日為大家介紹嘅女優兒玉遙就喺之前試過咁慘烈嘅經歷。呢位27歲嘅美女早喺2011年成功加入人氣女團HKT48，並憑住甜美嘅笑容同精湛嘅歌舞才藝而成為團隊中最受注目嘅一員，後來仲因為人氣高企而兼任埋AKB48隊員添！

克服病患

不過，當阿妹開始上位之際，身體出咗啲問題，需要休養，原本諗住情況稍為好轉之後再次展開活動，點知冇幾耐又再出問題，結果要休息兩年咁長！據聞兒玉遙喺當時不幸患上抑鬱症，搞到愈食愈肥，愈肥愈食，足足肥咗20公斤，所以對佢嚟講，嗰段日子同徘徊於生死邊緣嘅感覺冇乜分別，好彩佢決定積極面對病情同體重問題，最終成功克服病情，仲減肥成功添！

索過舊時

家陣兒玉遙可以話係狀態甚弗，本身有一副美人胚子嘅佢，唔止顏值冇走樣，仲散發出一陣成熟韻味。講到身材方面，阿妹絕對配得上「婀娜多姿」呢四個字，前凸後屹夠晒火辣，加埋有一身極具透明感嘅嫩白肌膚，睇落更加誘人！早前阿妹為慶祝自己出道25周年，特別推出紀念寫真集，當中有唔少靚相可謂挑戰個人露出極限，唔係露波邊就露出南半球，可見佢嘅自信經已返晒嚟，期望佢會向粉絲派多啲福利啦！