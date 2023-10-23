陳妍希露線頭騷螞蟻腰　下一秒論盡屁股受罪

台灣女星陳妍希近年主力內地發展，事業更係發展得有聲有色外，日前身穿白色閃亮公主裙，難得開金口唱歌嘅佢，未料就因裙擺太長，落樓梯時竟然唔小心絆倒，成個人跌坐咗係條樓梯度，點知起身行唔夠幾步又差啲再跌低，嚇到唔少現場粉絲個心都離一離外，陳妍希亦首度喺社交網開腔回應。

日前身穿銀白色公主裙，小露線頭及盡騷螞蟻腰嘅佢，驟看之下成個仙女下凡，望落更係整體瘦咗唔少，其招牌「包包臉」冇咗之餘，五官輪廓線條都變得明顯，微捲嘅公主頭襯埋銀色首飾，亦不經覺間流出一種高貴優雅嘅氣質，而向來甚少開金口唱歌嘅佢，日前更難得登台獻唱《阿里山的姑娘》，不過可能就因為冇乜唱歌經驗嘅關係，導致佢喺台上有啲緊張，成個人跌坐咗喺樓梯之餘，之後仲好幾次都差啲再跌親。事後，陳妍希亦喺社交網留言道：「今天的《阿里山的姑娘》一上台就跌了一跤，但沒事，站起來就好『高山長青，澗水長藍』你聽了嗎？希望你們喜歡！」引嚟唔少粉絲留言道：「迷糊希～在台下看的心一揪，但是唱得超棒！應對能力也超棒！」、「不愧是我的迷糊寶貝，一切都在意料之外又是情理之中，這一屁墩兒把我迷得不要不要的！」、「雖然心疼但是太好笑了，頂尖的美貌還是壓不住你有趣的靈魂！」