「85花旦」混戰似神仙打架　劉詩詩「劇」鬥趙麗穎輸蝕

內地古偶劇捧紅不少年輕花旦，多個已上位的「85花旦」今年同時重返古偶劇行列，競爭激烈，當中以趙麗穎、劉詩詩及楊冪最受網民期待，尤其劉詩詩已相隔3年未有劇集播出，粉絲們都引頸以待。不過，有指粉絲不滿偶像的排位問題疑拒絕為劇集宣傳，未知會否令收視大打折扣。

最近「85花旦」集體回歸古偶賽道，被指為神仙打架，當中包括劉詩詩的《一念關山》、楊冪的《狐妖小紅娘月紅篇》、趙麗穎的《與鳳行》、楊穎的《相思令》及唐嫣的《念無雙》，令觀眾大飽眼福。雖然有網民大潑冷水指她們全部都是「奔4」之齡，不適合再演談情說愛的古裝偶像劇，但仍然有不少網民認為以她們的顏值及實力，還是有一定的吸引度。

當中大部分網民最看好趙麗穎，認為她在眾人之中演技最佳，所拍的劇集均有保證。劉詩詩與楊冪亦被睇高一線，皆因楊冪的劇集是改編自人氣動漫，而詩詩則已近3年未有劇集播出，加上她素有古裝女神之稱，劇中的俠女造型帥氣俏麗，粉絲對其新劇大感期待。有網民統計了「85花旦」劇集口碑榜，根據她們演出的劇集評分作排名，評分合格率及好片榜頭三位，趙麗穎與劉詩詩均榜上有名。然而，當中也有暗湧，因劇集的男主角劉宇寧名氣遠遜劉詩詩，加上之前因為宣傳及海報企位問題，引起劉詩詩的粉絲不滿，應援會更揚言要集體罷工，不會為該劇宣傳。

至於唐嫣與楊穎就最被網民嫌棄，今年踏入4字頭的唐嫣是5人中年紀最大，她在劇中卻要飾演17歲的仙女，即時被網民嘲老，跟角色及比她年輕7年的拍檔劉學義完全不襯。而楊穎因受「19禁」歌舞騷風波影響，加上她最近兩套作品皆仆直兼長期被指戲屎，令人對其作品的觀看欲大減。