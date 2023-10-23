東京電影節開幕　菜菜緒、三吉彩花性感搶鏡

為期10日的日本影壇盛事《第36屆東京國際電影節》，今日(23日)在當地揭幕，紅地氈上星光熠熠，女星濱邊美波偕男星神木隆之介為閉幕電影《哥斯拉-1.0》打頭陣出場。主演日韓合作電影《KNUCKLE GIRL》飾演女拳手的三吉彩花，以一身「戰鬥格」上陣，大晒事業線。有「日本第一美腿」封號的女星菜菜緒，則收起其招牌逆天長腿，改以低胸大露背裝亮相，繞實合演驚慄新作《怪物樵夫》的男星龜梨和也風騷行紅地氈，性感度爆燈！

挾新片《(非)正常欲望》(前譯《正欲》)入圍競賽部分爭獎的新垣結衣，以一身黑色中性打扮型格現身，與合演的SMAP前成員稻垣吾郎一同亮相，她獲紅地氈兩旁的影迷不停大讚可愛。男星田中圭對影迷有求必應，不停簽名與拍照。而康城影帝役所廣司為開幕電影《新活日常》(Perfect Days)壓軸登場。

入圍「亞洲未來」單元爭獎的港產片《但願人長久》，女主角袁澧林聯同許恩怡及台灣演員吳慷仁亦專程飛到當地參與盛會。內地名導張藝謀為電影《滿江紅》行紅地氈，同時獲大會頒發「特別成就獎」，表揚他多年來在影壇上的傑出成就。