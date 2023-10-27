藍十字與香港迪士尼樂園攜手呈獻魔雪奇幻之旅

【營業資訊】藍十字（亞太）保險有限公司（藍十字）與香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）宣布成為新的度假區聯盟夥伴（藍十字為友邦保險控股有限公司之子公司）。充滿魔幻魅力的遊樂設施，「魔雪奇幻之旅 — 由藍十字呈獻」位於全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界，將帶領賓客踏上一場奇妙旅程，身歷其境前往冰雪皇宮探訪愛莎女王。

藍十字首席執行官謝佩蘭表示：「我們很高興與香港迪士尼攜手呈獻魔雪奇幻之旅。正如《魔雪奇緣》俘虜了全球家庭和年輕世代的心，藍十字過去50多年來一直是本港家庭和年輕人值得信賴的選擇。」

她續指：「藍十字一直是客戶的可靠夥伴和顧問，提供多元化的醫療及一般保險產品和服務，包括家居及旅遊保險。這次與香港迪士尼合作，體現了藍十字的服務理念，與我們承諾為客戶帶來歡樂、興奮和無憂體驗不謀而合。」

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示：「魔雪奇緣世界將成為香港的必到景點，全面提升本地的旅遊玩樂體驗，吸引更多來自世界各地的粉絲及旅客訪港。藍十字與香港迪士尼均一直對香港社區的需要和喜好有深切的理解，並致力提供一流的順暢體驗。」

魔雪奇幻之旅是一趟注滿音樂和歡樂、適合一家大小的愉快小船旅程。愛莎女王首次向環球賓客開放冰雪皇宮，這個她初次解放自己冰雪魔力的地方。賓客從港口出發，將會見到人見人愛的雪人小白、馴鹿斯特、基斯托夫，以及皇室姊妹安娜和愛莎。

伴隨耳熟能詳的《魔雪奇緣》電影歌曲「Do You Want to Build a Snowman?」、「Let It Go」，賓客將乘坐小船悠然穿越北山，見證愛莎施展強大的冰雪魔法，衝進阿德爾港。

樂園更精心設計了投影、燈光和視聽媒體等特效，務求讓賓客置身於《魔雪奇緣》的場景，經歷一趟奇妙非凡的冒險旅程。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣表示：「魔雪奇幻之旅採用了全球最先進的Audio-Animatronics®發聲機械人，讓一眾角色從未如此栩栩如生，為賓客帶來身臨其境的體驗。」

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文 (Michel Den Dulk) 表示：「魔雪奇幻之旅讓賓客全情投入歡樂的節慶氣氛，既有愛莎女王的冰雪魔力，又溫馨動人又讓人會心微笑的場景，也有迷人炫目、震撼人心的時刻，定必為賓客帶來奇妙難忘的體驗。」