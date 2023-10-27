無綫節目巡禮︱視帝后大合照企中間　死敵馮盈盈江嘉敏靠邊站

視帝馬國明、陳展鵬、林夏薇、蔡思貝、高海寧、黃智雯 、劉佩玥、郭柏妍、張振朗、周嘉洛、丁子朗等過百藝員，今日（27日）在將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮2024》向逾800客戶宣傳來年新節目。巡禮共有10套新劇推介包括《飛常日誌》、《再見•枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》、《法證先鋒6 倖存者的救贖》。 跟據大會資料「劇后」原本是佔3套的劉佩玥包括《逆2》、《奪》和《反》，不過，原來資料有誤《反》其實她沒有份拍，令她食詐糊空歡喜一場，變成2套劇集與張曦雯、陳曉華、郭柏妍平分秋色。

「視后」級的林夏薇、蔡思貝及胡定欣與高海寧、黃智雯 、陳煒、龔嘉欣 則勢均力敵同樣佔1套劇。小生方面陳豪、馬德鐘、袁偉豪、張振朗、陳山聰同樣霸佔兩劇套，黎耀耀、陳展鵬、黃宗澤 、譚俊彥則各有1套劇集。綜藝方面新節目則有《福祿壽訓練學院》、《紅白聲級戰》、《金牌媒人B.O.B.》等。節目去到尾聲拍攝大合照，顯示小生花旦地位的時間，陳展鵬、馬國明、馬德鐘、林夏薇、蔡思貝等視帝視后級人馬繼佔據中間位置，一對死敵馮盈盈與江嘉敏則齊齊靠邊站。

劉佩玥與張振朗一齊受訪，振朗還恭喜她明年挾3套劇挑戰視后，但她逐一數出作品，卻發現際只有2劇，原來是大會擺烏龍，令她食詐糊中伏出現尷尬情況。振朗講到女友楊偲泳到泰國放行派福利晒泳衣照，他指女友不用他批准可以自由甫相，對於女友水著也大讚。問到他最擅長是否拍女友水着？他笑言：「當然有同佢影相，影乜都靚呀。」

馬國明來年只有《飛常日誌》一套劇集，問是否因為結婚後要努力「造人」而推劇？他說：「冇推劇，啲劇今年應該出晒，依家都開緊工，可能出年年頭又拍一套掛。」至於可希望快做爸爸：「我冇所譯，諗緊嗰兩萬蚊夠買尿片定奶粉，都係開心事，當然生小朋友都係靠自己，男人嚟架嘛。」講到最近與湯洛雯到法國拍攝婚紗照，他指天氣很好，相當順利，相信老婆應該滿意。 提到網民指靚湯回復巔峰身材，他說：「係呀，佢好勤力又做Gym，又食得清。」講到婚禮時間與兄弟姊妹安排，他則繼續聽晒老婆話：「呢啲要問我老婆，好尷尬，唔係又話我食咗誠實豆沙包，不過結婚相佢就話講得嘅。」