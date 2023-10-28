新城頒獎禮︱李幸倪撐炎明熹拎女歌手獎：我投佢1票！

《新城勁爆頒獎禮2023》今日（28日）舉行記者會，宣布12月30日在會展舉行頒獎禮，今日多位歌手出席包括陳柏宇、許廷鏗、馮允謙（Jay）、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、炎明熹、吳保錡、王灝兒、詹天文、何雁詩等出席。現場有大批粉絲支持自己的偶像，目測以炎明熹的粉絲最多。大會以「…正在生成」首創AI遊戲戲生成偶像合照為主題，現場大玩AI變樣，但李幸倪的AI造型竟變了鄧小巧，十分搞笑。雖然歌手張敬軒、鄭欣宜、男團MIRROR都缺席，至於華納連續3年缺席，新城回覆：「今天沒有華納歌手到場，因為他們有工作在身未能出席。」

Gin Lee表示好耐無見過咁墟冚熱鬧場面，要適應一下，今年是她自轉會英皇後首次角逐女歌手獎，她不視為爭，是參與和爭取，會努力做，希望有回報。問到信心大不大？「要有信心先，希望有好嘅成績。」除了為自己，也希望為團隊，指團隊好畀心機花好多時間和精力為她推歌，希望代表到團隊有好成績。

泳兒指女歌手獎只有3個，信心一半一半，如果有獎項是好大鼓勵，笑言現在會諗當晚的戰衣先，因為今日條裙好貼身，要整日縮肚。由於鄭欣宜仍在休息階段，可能少了競爭？Gin Lee稱：「冇特別咁諗，自己只會做好音樂。」泳兒認為個個都叻。

至於今年有機會要同炎明熹（Gigi）爭女歌手，她們對Gigi讚不絕口，Gin Lee覺得Gigi好乖女抵錫、勤力又好有潛質，直言支持Gigi：「如果女歌手獎有3票我投1票畀Gigi、1票泳兒、1票自己。」泳兒亦讚Gigi有自己風格，性格謙卑，自己會投給公司的新人。

ERROR成員保錡於記者會後，主動邀炎明熹（Gigi）合照，他大讚Gigi說：「佢係新一代女歌手中最Outstanding，唱歌好勁，台風好有大將之風，頭先台下可以坐佢隔籬好開心，我同佢講有睇佢嘅節目和歌。（想同Gigi合作？）唔敢諗，我唱歌都係半桶水，不過我同佢喺同一間唱歌學校學唱歌。」記者踢爆他都成日Like鍾柔美（Yumi）的動態，他則讚Yumi的《Breakin' My Heart》好聽，發覺Yumi之前的甫冇給讚，於是補回而已：「因為Yumi首歌同肥仔（梁業）首歌係同一個監製，首歌超好聽，好欣賞。詹天文首新歌都好高質，都有留意。（After Class成員你都好鍾意？）唔係，有一個冇講，我鍾意留意人哋作品，我都好欣賞陳蕾，Like咗佢好多年。」問他會投陳蕾攞女歌手獎？他卻不予回答，至於自己對今年樂壇頒獎禮的信心，自言只求努力做好音樂，拍好MV，以及唱好每一次Live。問到ERROR只有他一位代表出席，他表示其他三位成員各有各忙，未能出席。

而馮允謙獲安排與陳柏宇和許廷鏗坐頭排，他讚兩位都唱得又靚仔，難於跟他們比較和爭男歌手獎，覺得自己會集中做好唱作人，抱着隨意心態參加頒獎禮，他稱：「佢哋攞獎我都會戥人開心，自己做歌主要娛樂自己，喜歡看聽眾反應，若果有獎攞會開心，冇獎都會繼續做音樂。」對於同公司的鄭欣宜仍在休假中，缺席記者會，Jay覺得身體健康和休息比較重要，希望她準備好後再出來，是逼不了：「有時幕前工作會有壓力，有時係需要放假，我冇打擾佢，只係透過公司關心佢，希望畀啲空間佢。」

Jay透露將放假幾天到日本快閃旅遊，問會否順道挑選戰衣？他自嘲無品味，每次自己買衫都被彈鐘：「我買過好貴嘅衫，公司話No，太核突！每次我選A，最後公司都會揀B。」他笑言今日是全場着最多衫的歌手，穿上絨褸的他，內裏還穿樽領毛衣，他表示30度下，台上見他好像好冷靜，其實全身爆汗，是愛靚不要命。