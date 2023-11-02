本日日本：紀念45周年　薯片聯乘鞋款有睇頭

零食品牌卡樂B（Callbee）的薯片相信不用多介紹，擁有多不勝數的口味，其中的法式清湯口味（コンソメパンチ）今年11月迎來45周年，為作紀念特別與主打帆布鞋的運動品牌Converse合作，將於11月7日推出名為「ALL STAR Calbee POTATO CHIPS HI」及「ALL STAR Calbee POTATO CHIPS PT HI」兩種鞋款。兩款均採用Converse經典高筒鞋款，先講「ALL STAR Calbee POTATO CHIPS HI」，鞋身採用了代表薯片的啡黃色，賣點係鞋身外側印有激似コンソメパンチ 口味的包裝字樣。其他細節也很有特色，例如為了呈現薯片袋內部採用了銀色鞋口、鞋底有表現出薯片袋兩端的鋸齒設計、鞋墊印上薯片圖案，就連鞋盒都有45周年的紀念元素！另外的「ALL STAR Calbee POTATO CHIPS PT HI」，整個鞋面都印上薯片圖樣，視覺上甚具衝擊力！各售13,200日圓（約HK$686），11月7日在日本Converse官網有售，另於11月初在ABC MART部分門市及「White atelier BY CONVERSE」發售。

網址：

https://converse.co.jp/products/31310190 （ALL STAR Calbee POTATO CHIPS HI）