姜濤頒獎禮衝落台惹負評　今年絕不重蹈覆轍 ：驚嚇親自己

人氣男團MIRROR今日到昂坪市集出席頒獎禮記者會，吸引大批鏡粉到場支持，場面墟冚。早前有傳12子為「搵真銀」將缺席所有頒獎禮，隊長楊樂文（Lokman）表示：「我哋好想去頒獎禮，可以同其他歌手傾吓偈好開心，但都要睇檔期，依家仲未確定。」惟之前他們缺席新城頒獎禮記者會，問到是否只會出席明年元旦的頒獎禮？Lokman表示：「呢啲係公司安排，之前因為要為主題樂園嘅表演做綵排，所以去唔到新城記者會。」

姜濤年初出席頒獎禮時衝落台忘我演出，卻因而引起負評，但他揚言：「我今年絕對唔會再落台。（驚咗？）係！（驚咩？）大家都知，驚嚇親自己。（準備好台詞？）隨緣、平常心，所以唔會準備。」

問MIRROR對組合獎可有信心？Lokman稱：「隨緣，平常心，都係以做好作品行先。」至於《我最喜愛的男歌手》獎競爭方面，Lokman笑稱：「信心我最大，不過獎項都冇得估計。」至於攞過《我最喜愛的男歌手》獎的盧瀚霆（Anson Lo）和姜濤，亦同樣以平常心面對，Anson Lo說：「每個獎冇法控制，只要作品令大家鍾意就夠。」

另外，姜濤昨日在主題公園坐船時疑似暈船浪要搽藥油，他直言有少少頭暈，問他是中暑還是暈船浪？姜濤說：「我貪靚，想着得靚啲，不過都有少少暈船浪。」