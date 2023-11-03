楊茜堯回巢拍劇揭陰暗面　化身港版宋慧喬惡鬥林夏薇

繼視后佘詩曼後，觀眾期待已久的另一位視后楊茜堯將於12月返無綫開拍新劇《黑色月光》，劇中角色與宋慧喬《黑暗榮耀》的角色相似，更會與同是視后、罕有演大反派的林夏薇惡鬥，實行鬥氣場、鬥演技！楊茜堯上一套拍的無綫劇已是2017年的《再創世紀》，直言希望在事業上衝刺！

藝人楊茜堯之前傳出會拍《家族榮耀之繼承者》，但看過劇本後不了了之，不過，本報收到消息，她將於12月落實返娘家無綫開拍新劇《黑色月光》，此劇本來安排11月開工，但由於現時男主角及其他角色還未完全定案，故需要延遲至12月才開拍。此劇監製是之前找佘詩曼回巢開拍台慶劇《新聞女王》的鍾澍佳，今次他為楊茜堯度身訂造角色。

「喺事業上衝刺吓！」

《黑》劇題材及劇本相當特別，劇中楊茜堯的角色跟之前韓國熱播劇《黑暗榮耀》中宋慧喬一角某程度有點相似，劇中宋慧喬在高中時期受校園霸凌及嚴重虐待，18年後實行縝密的復仇大計，要多位加害者為過去付出代價，劇情施虐、血腥及充滿語言暴力，讓人不寒而慄，其眼神冰冷，之後以牙還牙、以眼還眼，將黑暗加倍奉還，盡顯演技。而楊茜堯向來演技精湛，多年來受盡觀眾支持，2012年她憑着劇集《名媛望族》首奪視后，亦曾於香港、馬來西亞及新加坡奪得「我最喜愛電視女主角」，她在《溏心風暴之家好月圓》、《宮心計》及《On Call 36小時》多個角色至今亦令觀眾相當難忘，去年初播映的《家族榮耀》中，她的角色黑化成終極奸角，今次要拿捏《黑》劇的陰暗角色，絕對難不到她。

楊茜堯接受東網獨家訪問，坦言之前已曾接觸監製鍾澍佳，但還未有進一步消息，現時一切交給經理人代談，她對今次合作相當期待：「我對佳哥嘅劇本好有信心，一定係好嘅，適合我嘅我一定會拍，可以返出嚟拍劇我都開心。我好多年冇拍TVB嘅劇，而且本身同薇薇認識，以前一齊拍過《收規華》，已經好熟落，如果真係再合作都會有默契。」她又指初入行時都拍過鍾澍佳的電影作品《月滿抱西環》：「難得返嚟可以拍到佢嘅劇，我好開心。」說到拍劇時小朋友由誰照顧？她說：「阿謙之前拍完劇返咗嚟，如果到時佢得閒就由佢幫手睇住小朋友，我同佢都好放心。如果時間、角色適合，我都想拍吓，我好想做吓嘢，希望湊小朋友之餘，都可以喺事業上衝刺吓。」

今次《黑》劇的女主角還有視后林夏薇，劇中挑戰飾演大反派，角色反叛，她受訪時說：「我都聽到消息，再次同茜堯合作非常期待，之前合作《收規華》好有火花、好愉快，終於有機會再合作，不過其實好多具體內容我都未知，要等公司通知，希望今次再有唔同嘅火花。」問到想跟哪位男主角合作？她說：「其實我咩都未知，未正式通知，我只係知有茜堯。」她之後會到馬來西亞出席品牌活動，屆時更會與當地粉絲搞見面會，她說：「上年去馬來西亞啲粉絲好熱情，今次係第一次搞粉絲聚會，好期待！」

老公羅子溢暫停接劇專責湊仔女

太太楊茜堯即將「復出」拍劇，羅子溢自然變身帶子洪郎！原來夫婦倆一早已有共識，只要任何一方有工作，則交由另一方負責陪伴子女，意味剛完成《家族榮耀之繼承者》拍攝工作的子溢，稍後將全身「回歸」家庭，他昨日（2日）受訪笑說：「我哋都係以照顧仔女為大前提，希望佢哋嘅成長點都有父母喺身邊，所以如果老婆稍後開工，我就未必會接劇住，其他輕鬆同唔係好花時間嘅工作係可以嘅。」

日前子溢率先熱身，與太太帶同一對子女到訪主題樂園，一家四口度過了愉快的一天。事後他於社交網上載當天「開心照」，並留言：「唔只心心（大女）同細佬開心，爸爸媽咪都好開心！帶住心心追星成功，爸爸好安慰。」他又提醒自己要好好享受各身份的責任，包括爸爸及演員，活在當下。

楊卓娜姊妹檔上陣

藝人楊卓娜是楊茜堯的親家姐，向來好戲的她之前於劇中都有不少精湛演出，獲網民激讚。而她今次亦在劇中飾演茜堯的姊姊，卓娜昨日受訪時大感興奮，坦言是喜訊：「我之前有聽過佢（茜堯）提過吓，不過唔知真係定假，今次係我哋正式第一次合作拍劇，以前直頭未有喺劇中交流過。」問到「真姊妹」上陣拍攝會否抗拒？她笑說：「我又唔使同佢拍床戲同Kiss，不過我都未聽過古仔，唔知角色係點樣。」

卓娜是11月壽星女，日前一班好友為她預祝，問正日如何慶祝？她說：「我都忙緊自己網上平台嘅工作，都係工作中度過，有時間就同家人食餐飯。」