精選調配　享受歎啡時光

無論想獨處又或和朋友來個聚會，捧住一杯優質的咖啡，話題都多啲。來到秋冬，有限定的暖意特飲，還有全新的混合咖啡系列，為各位咖啡迷帶來不同風味，配曲奇或小蛋糕品嘗，加倍芳香醇厚。

薑香暖身

每逢氣溫下降，來一杯薑茶，暖身暖心。Hypebeans近日推出秋冬限定特飲Ginger Latte，金黃色調的鮮奶咖啡加入自家製薑糖漿配深烘焙咖啡，表面再灑點薑味香料，既突出薑的辛香，又能平衡咖啡的氣息。同時間，品牌推出特製的燕麥葡萄曲奇和朱古力曲奇作搭配小食，讓品味過程更完美。

多口味混合咖啡

世界各地有不同種類、風味的咖啡豆，將之混合拼配再沖泡，往往有意想不到的效果。Fortnum & Mason近日推出全新自家混合咖啡系列，每款都有獨特風味，適合不同時段享用。Queens混合東非和南美咖啡豆，散發藍莓、橙皮和茉莉花氣息，午餐時享用最好。由巴西、哥倫比亞和印度咖啡豆混合而成的Piccadilly，具有黑朱古力、榛子和拖肥糖的香氣。King's混合南美、埃塞俄比亞和印度咖啡豆，帶有甜美牛奶朱古力、榛子和楓糖漿的風味，兩款咖啡任何時段都啱飲。另外還有提神的Breakfast、適合全日飲用的Anytime和晚飯後品嘗的After Dinner選擇，讓各位無時無刻都沉迷於咖啡香。

方便掛耳包

咖啡掛耳包的出現，為趕時間又想飲靚咖啡的人士提供了一個好方法。咖啡品牌Bacha Coffee的掛耳咖啡系列新增榛子朱古力口味Happy Gianduja咖啡，入口滿滿可可口和榛子氣息，最適合秋冬享用。同時間，品牌推出節日薑餅人、檸檬餅和雲呢拿餅乾條3款新口味，讓你配搭。若想送禮的話，也可選限量版的節日包裝，最是窩心。