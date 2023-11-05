【營事檔案】番茄薯仔豬腱湯

廣東人喜愛湯水，三餸一湯就是一頓晚餐的標配，一碗溫暖的老火靚湯，更令人感覺十分治癒，有家庭的溫暖。根據網民對於湯水喜愛度的排名，在十大最愛湯水中，番茄薯仔湯佔第七位，而菜乾湯、章魚蓮藕綠豆排骨湯及青紅蘿蔔豬骨湯就位列三冠。

豬腱低脂美味

豬腱是是豬肉的前後腿部的瘦肉部分，肉質瘦而不柴，肉中間更帶有筋位，十分有咬勁。豬瘦肉可以為湯水帶出其鮮味，更加提升湯水的營養。豬肉其中一種主要營養成分是蛋白質，對於維持肌肉組織有幫助。此外，豬腱也富含鐵、鋅和維他命B群等，有助於提供能量和維持身體的正常功能。要留意，脂肪是會溶在水中，因此宜用瘦肉煲湯，減少豬骨、雞湯、魚骨等高脂部分。

薯仔同時含有碳水化合物及纖維

薯仔，也被稱為馬鈴薯或土豆，是一種常見的根莖五穀類食物。它富含碳水化合物、膳食纖維、維他命B6和鉀等多種營養物質。碳水化合物是提供能量的重要來源，加上薯仔豐含膳食纖維，是高纖的五穀來源，膳食纖維可助消化和腸道健康。薯仔非常多樣化，可以在不同菜式中使用，例如薯仔炒雞絲、焗薯仔、薯仔沙拉等。

番茄薯仔豬腱湯

材料：

番茄 3個

薯仔 2個

豬腱 250克

薑 2片

鹽 2茶匙

做法：

1) 番茄𠝹十字，連同豬腱放入冰水中，大火煮滾後盛起

2) 番茄去皮後切件、薯仔去皮切件、豬腱切成細份

3) 將番茄、薯仔、豬腱、薑及1升水加入鍋中

4) 中火煮30分鐘後加入鹽調味，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。