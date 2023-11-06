廣咩︱呂慧儀雲浩影猜「軟硬」　黃宇詩為不文解畫

專教大家認識廣東話的《廣咩》終於迎來第二季！為隆重其事，我們更特別找來香港不文才子「霑叔」黃霑後人，「香港才女」黃宇詩擔任新嘉賓主持，跟我們一起研究更多啜核、抵死的廣東話正字。

今次我們亦找來挑戰嘉賓呂慧儀（蟹姐）、雲浩影（Cloud），猜猜廣東話「軟乃乃」和「硬轟轟」正字，又硬又軟，你估她們會否想錯地方？

問題：以下哪個字詞是「軟乃乃」的正字 ？

A. 軟䪏䪏

B. 軟奶奶

C. 軟廼廼

呂慧儀：「C那個（軟廼廼）像甘迺迪個『迺』，但我猜是A（軟䪏䪏）。」恭喜蟹姐，你猜中了，答案果然是軟䪏䪏！原來她猜A的理由，是覺得廣東話正字，通常都很蹺口劖手，果然你看得通透。

接着便到雲浩影挑戰，問題是字詞「硬觥觥」是哪個廣東話口語的正字？雲浩影：「硬……框框？我覺得我是對的，是硬框框！」哎吔Cloud她太心急了，硬觥觥正確讀音應是「硬轟轟」才對呢。

好吧，現在就讓我們新任嘉賓主持黃宇詩，跟大家再詳細講解答案由來吧，黃宇詩：「大家好，廣東話口語軟乃乃，正確寫法其實是『軟䪏䪏』，在南朝《玉篇》中曾有解釋『䪏，軟也。』專形容東西很柔軟。」

此外黃宇詩也補充，廣東口語中的硬轟轟，正字寫法應該是『硬觥觥』才對。黃宇詩：「在《詩經．周南．卷耳》曾提及『我姑酌彼兕觥，維以不永傷。』當中的兕觥，其實是指用犀牛角製造、非常剛硬的酒器，後來個『觥』字漸被引伸來形容十分堅硬的物體。」

來到這裏，黃宇詩也想用「軟䪏䪏」和「硬觥觥」，跟大家玩個猜謎遊戲。黃：「估一東西，它不用的時候，可以好軟好軟，像軟䪏䪏般。但當它用起來，又可變得很硬，硬觥觥般，女孩子拿着它，通常都會興奮尖叫呢（偷偷竊笑）！」作為一個男人，實在很難不猜想是否就是男人的……咩咩囉！想知答案？請睇片吧。