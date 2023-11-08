家福會與護老者同行　呼籲各界一起「護老拍住上」

【特約報道】香港人口老化、生育率下降愈趨嚴重，根據政府統計處的《2023年香港統計月刊》，預計2046年每3個香港人將有1位是長者。現時，不少護老者身負多重角色，既要工作養家，又要兼顧照顧工作，若欠缺支援，將面臨沉重壓力。為此，家福會推出「護老拍住上」支援計劃，服務內容包括資訊分享、互助減壓支援以及照顧服務等，更呼籲社會各界支持近日由家福會經諮詢制定的「護老者約章」，攜手建立護老者友善社會。

關顧護老者需要 提供適切支援

現年62 歲的李先生是父母的主要照顧者，父母於2015年突同時確診認知障礙症，由於對認知障礙症的了解甚少，李先生內心充滿彷徨與恐懼，他要同時兼顧工作、家庭和護老，分身乏術，甚至因而放棄了晉升機會。及後他更患上抑鬱症，需要吃藥治療。治療期間，李先生經醫生介紹認識了家福會，更獲機構的社工為家人作出評估及安排適切服務，包括申請輪候院舍、參加鄰舍中心各種活動以延緩認知障礙的退化。除了關顧長者外，家福會亦留意護老者的身心健康，邀請李先生參加「護老加油站」互助小組，與其他護老者分享彼此的心聲從而幫助他排解壓力。

今年72歲的劉先生需要經常由大埔長途跋涉到土瓜灣照顧行動不便，患有嚴重骨質疏鬆症及脊柱側彎的姐姐。由於姐姐情況惡化沒辦法動手下廚，及後經護士介紹認識家福會，得到綜合家居照顧服務支援，能定時定點提供膳食，改善困境。

呼籲大眾關注 攜手建設護老者友善社會

為了增強社會大眾關注長者及護老者的需要，家福會推行「護老拍住上」支援計劃及制定「護老者約章」，呼籲不同持份者攜手共建一個護老者友善的社會；並鼓勵僱主（包括政府、資助機構、商界）推行護老者友善職場政策，協助護老者平衡工作及照顧責任。其中，富安集團亦簽署了約章。其公司代表企業持續發展總監劉駿楷表示，公司於2015年起便設立護老者關愛小組，實行彈性工作時間及地點、每年兩天的護老者假期，方便僱員陪診及照顧長者，公司深明白相關措施能關愛同事同時對公司利益帶來的正面影響。

而家福會高級經理黃愛球則表示，護老者默默照顧長者，其付出值得被社會各界肯定。基於不少護老者未必肯主動尋求幫助或者不了解香港有甚麽資源可以運用，因此希望各界關注護老者的需要，主動提供護老資訊及支援，讓護老者在生活、社區和工作場所的各個方面同享平等機會的權利，包括教育、就業、維持自己身心健康、保持社交連繫、參與活動等。

家福會「護老拍住上」支援計劃

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