G-NiiB免疫卓越配方/ M3XTRA護腸配方　揀邊款先啱自己需要？

【特約報道】很多朋友問究竟揀邊款G-NiiB 配方先啱自己，由於每個人嘅腸道微生態狀況都不同，所以我們要先了解自己的腸道有甚麼需要，例如：長期飽受便秘問題、食辣易肚瀉等。這些狀況都是腸道帶給您的身體訊號，讓您知道腸道有甚麼需要。

G-NiiB 微生態配方針對不同人士對腸道有不同需要，分別有免疫卓越配方和護腸的配方。

•有便秘、濕敏肌膚、免疫力不足、新型病毒後遺症徵狀久未痊愈、生活質素欠佳? 可選擇全新升級版 G-NiiB 免疫卓越配方 ，針對希望提升免疫力的人士服用，可紓緩便秘、濕敏肌膚，經兩項大型臨床研究⌃¹實證顯著提升皮膚、睡眠質素及正面情緒，減少感染及顯著改善新型病毒後遺症徵狀，提升生活質素。

•常肚瀉、吃刺激食物容易腸胃不適、易敏、吃飽後多胃氣脹、本身有腸胃問題、有M3頑疾想護腸？可選擇 G-NiiB M3XTRA 護腸配方，針對各種腸胃問題包括胃氣脹、腸胃不適、肚瀉及腸道易敏，獲4項專利擊退腸道M3惡菌，加強黏膜保護層，守護腸壁屏障，提升腸道保護力，經香港著名大學醫學院醫學院臨床實證⌃²持續服用後腸道M3惡菌顯著下降，而且效果持續。

如果想達到兩款配方都有的功效，比如：同時有濕敏又有腸道易敏的問題，或想改善新型病毒後遺症徵狀但同時想對抗M3惡菌，兩款配方都可以同時服用或者每日服用不同配方，以達到雙劍合璧的效果。由於 G-NiiB微生態配方是膳食補充品，所以兩款同時服用並不會有衝突。兩款配方都含有精準活性益生菌+益生元，並採用意大利專利鎖菌技術，確保益菌達致腸道定殖，能平衡腸道微生態，維持腸道健康。G-NiiB 滿足您腸道不同的需要，立即選購適合您的配方啦！

查詢熱線：2903 0700

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