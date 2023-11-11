王力宏改編歌詞　似剖白與前妻李靚蕾轇轕

台灣天王王力宏馬來西亞站巡迴演唱會日前舉行，除了以華語和歌迷互動外，特別用馬來西亞文與英文跟馬來西亞的觀眾打招呼。現場除當地歌迷外，還有來自世界的粉絲，其中不少更是從美國拉斯維加斯站就開始一路追隨。

4年沒有在馬國演唱的他說：「音樂讓我們如此了解彼此，讓我們知道自己不是只有一個人，繼續唱我們的歌，讓感動一輩子都記得。」點出《ONE一個》演唱會的精神所在。他又走到鋼琴前自彈自唱《Can You Feel My World》與加入「祈禱文」全新改版的《不要害怕》，帶聽眾進入他的內心世界，其中改編版不乏金句：「當你選擇活下去的時候，當你決定原諒傷害你的人的時候，當你祝福他，幫他禱告的時候」、「當你赤手空拳也要戰鬥，當你決定成為競技場的鬥士的時候」、「患難生忍耐 忍耐生盼望，盼望必不至於落空」、「那就沒有甚麼，沒有甚麼好，害怕的」，似憑歌寄意剖白和前妻李靚蕾之間的轇轕。

馬來西亞站沿用台北站的「天團級」神級樂手，他亦為馬來西亞站特別準備了《好心分手》、《愛錯》、《花田錯》、《心•跳》等，與其他場次不同的歌曲，其中《好心分手》本是國粵語男女對唱，他一人分飾兩角，用國語、粵語雙聲驚喜演唱，現場驚呼喝采聲與掌聲不斷。當全場大合唱時，力宏走下觀眾席與歌迷互動，歌迷即與力宏拍照、握手，令他動彈不得，需數度延長在台下的時間。