《愛‧回家》「細龍生」鄭世豪戴孝去「英進」婚宴　莫非百無禁忌？

中國人有不少禁忌，例如守孝期間不能去飲，也是常識吧！在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「細龍生」一角的鄭世豪可能不記得這一點，於今年9月10日丁母憂的他，前日（11日）竟現身「英進」招浩明婚宴，令人嘖嘖稱奇。

當晚只見「細龍生」滿場飛，全程笑晒，更與「細龍太」陳思圻Re-U，被細龍太左擁右抱，玩得相當盡興，雖然話百無禁忌，但有細心的網民就於討論區表示：「守緊孝，咁樣去其他人婚禮度，好似唔係咁好喎！」整個討論區均議論紛紛。

玄學家唐碧霞表示：「傳統上守孝3年，但現今都市人很多時已化繁為簡，通常變了守孝便守100日，有些人更是過了頭七，只要完成一些火化的儀式或是完成整個殯儀的儀式後，吃了解穢酒便百無禁忌，不過一般都建議起碼100日後，才去喜慶場合會比較好。否則對於主人家的運勢都有少許影響，不過都市人很多時候，好多都已百無禁忌，只要主人家不介意，便沒有問題。」

《東網》分別聯絡兩位當事人，對於今次事件，世豪說：「已問主人家，主人家說不介意，話最緊要人到恭賀。」而「英進」招浩明亦表示：「多謝你哋嘅報道，世豪係我嘅好朋友，佢嚟到我嘅婚禮我都好開心，我一直都係百無禁忌，最緊要大家enjoy我個wedding。」

看完一個具有爭議性的娛樂新聞，不如看多一對同樣喜歡「抽水」的藝人。近期內地有位直播網紅，因憑3秒光速介紹一件產品，稱之為「絲滑帶貨」而火速爆紅，而她「飛盒」的動作，更在網絡上掀起模仿潮。

裕美日前為其社交網網店直播帶貨，不但戴上假髮，更專程放了12個胸墊，扮內地直播主吸引大家收看。她表示因看到有很多直播帶貨員的身材均十分豐滿，所以便比較多人看，而她亦墊了一打胸墊，還發覺當中有一個好處便是作為手枕，不過未知是否動作過大，胸墊似乎移位了，裕美更十分搞笑地表示：「嘩，個Pad谷到上鎖骨位。」至於裕美的男友林作便作彩蛋，穿上一件短身露腰上衣，戴上裕美剛才的假髮，曬出圓潤的肥腩，加上其招牌黑框眼鏡，似乎像倒米多過幫手。