鮮娛糧｜黃日華「踢茅波」遭轟　終蒲頭鞠躬道歉

黃日華日前參加「香港明星足球隊X榕江村超聯賽足球邀請賽2023」時，疑似發火踢對方球員，並以數次出手推人，有「踢茅波」之疑。片段曝光後，即時成為熱搜，大量網民直斥華哥的行為，指他球品差，球場見人品，可見連人品也不好。對方的球迷下狠言：「下次黃日華來貴州，我再窮，也得買一板雞蛋，歡迎他」。

當日比賽結束後，華哥亦有接受訪問，表示自己有點不開心，因為當要控波時，就被對方球員鏟腳，並表示自己已經多年，亦沒有在球場發火。事後隊友李子雄拍片力撐動作是慣性動作，並且有拍攝角度的問題，最後叫大家不要再上綱上線。不過事件也繼續發酵，一眾網民不接受，繼續要求華哥道歉。事件經過多日後，他現身拍片道歉，看到華哥真誠咁道歉，有網民留言支持他︰「知錯能改，勇於承認，這才是我們認識的喬幫主」。

論武功當然是喬大俠厲害，但若論舞步的「舞」呢？最近韓國新興起空中滑步舞熱潮，香港不少藝人都有大膽挑戰，不但愛玩的森美有試過，就是最近正官司纏身，現已直入「雪櫃」的林穎彤，竟然也有心情拍片試跳。不過他們都一樣跳得像觸電痙攣般，莫說他們，就是有跳舞底子的ERROR成員，吳保錡也跳到核核突突，不過最慘還是阿Dee（何啟華），本想拍教學片怎料未跳先拉傷，不知該嬲還是笑，奉勸大家，不論動手動腳，還是先熱身為佳！