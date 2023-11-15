東方日報C1：甄子丹擸棍戰刀手　「殺」氣重現

「宇宙最強」甄子丹近年在荷里活發展順遂，但都不忘香港觀眾，將一口氣拍攝多部港產片，當中電影《誤判》日前在西環開工，身兼監製的子丹在現場忙個不休，其中一場被追斬戲，與鋒利的尖長刀只有很短距離，但為了效果更佳，他不惜多角度拍攝，足足拍了近10 Take，相當專業！

甄子丹與荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的電影《殺神John Wick 4》今年3月上映，子丹到美國宣傳時，所到之處均獲戲迷簇擁，並獲邀亮相美國名嘴Jimmy Kimmel脫口騷，風頭一時無兩！

雖然在荷里活發展順暢，子丹依然心繫香港，早前一口氣接拍3部港產片，包括《葉問5》、《導火綫》續集《導火綫：再生》（暫名）及《誤判》，而《誤》片更已率先在港開工，日前深夜在西環拍攝大型打鬥場面。

木箱蓋擋刀

現場所見，身穿T恤配Cap帽的子丹來回奔走，睇攝影機位及與工作人員溝通，一切準備就緒後，他即換衫開始拍攝，而其西裝檢察官Look亦首度曝光。子丹先拍一場被追斬戲份，兇徒拿着長尖刀劈向他，他則拿着木箱蓋力擋，尖刀破箱而出，有一定危險，但子丹為了出來效果更佳，特別以多角度拍攝，前後拍了近10個Take才收貨，時值深夜都全力以赴，相當落力。

張智霖演反派

除了被追斬戲，子丹還有一場拿着長曲棍球棍反追兇徒的場口，期間揮動球棍繼而掟出去，有點似《殺神John Wick 4》中飾盲眼殺手以鐵製長武器打人的味道。除了演戲，很多細節子丹都會留意，為保護攝影機鏡頭，現場有兩位工作人員拿着大膠片跟着攝影師走，拍攝過程每一步都非常仔細。

《誤》片除了子丹主演，還有飾演反派的張智霖，但當日沒有他的戲份。由於拍攝現場附近有酒店，不少旅客知道子丹拍戲都特地落樓湊熱鬧，約清晨6時許，眾人終完成工作分批離開。

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