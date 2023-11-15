黎明紅館騷將舞台升高　又拋金句：觀眾可昂高頭向上望！

黎明昨晚（14日）於紅館舉行一連10場的《Leon黎明紅館演唱會2023》，首場演唱會全場爆滿，大會更打造巨型雷射天幕，讓觀眾感受到前所未有的官能刺激。身穿黑色禮服的Leon以《孤單的人孤單的我》揭開序幕，緊接唱出《情》後，跟觀眾打招呼說：「大家好，我哋又喺香港見面，其實一直冇走過。今次舞台改動過好多次，因為要符合規格，整吓整吓我就上咗嚟上面。但大家公餘時間都會成日耷低頭睇手機，依家可以昂高頭向上望吓，今晚返去會瞓得好好。」

Leon今次的演唱會製不惜功本，將部分座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕的視效再配合龐大的雷射燈設計效果，在結構及製作上的複雜程度，亦打破紅館過往紀錄，為觀眾帶來不一樣的零死角完美天幕。 除了嶄新視覺效果，演唱會亦有不少新元素，Leon獻唱《DNA出錯》時，舞蹈員大跳美劇《Wednesday》中爆紅的魔性喪屍舞，選歌方面也讓歌迷感到驚喜，《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》也少有在演唱會獻唱。

隨後Leon換上藍色禮服唱出《忘記和記》、《火舞艷陽》；演唱《長情》時，在視覺效果下他如置身海底演唱，畫面絕美。歌迷難得與Leon見面，準備了鮮花禮物，十分熱情。去到演唱會尾聲，Leon說：「我都冇乜嘢好講，好多謝大家來臨，今日星期二，聽日要返工做嘢，多謝晒大家。」最後他與歌迷大合唱《我的親愛》作結。