陳茵媺爆陳豪鍾意屋企唱K　台慶未獲邀出席

藝人陳豪、陳茵媺（Aimee)、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠等一眾《羅密歐與祝英合》的演員，今晚（17日）到商場與觀眾同賞劇集大結局。

陳豪和Aimee都表示對劇集不捨，Aimee說：「我哋都花咗六個月時間去拍，中途又經歴咗好多挑戰，都花咗好多時間喺角色度，令我諗起咩叫台上一分鐘，台下十年功，時間過得真係好快。」陳豪亦表示很珍惜這部劇集：「坦白講我哋兩公婆合作已經唔係好多，亦都唔知之後冇機會合作。」講到合作，原來陳豪和Aimee對於一同演出是有點抗拒：「其實我哋係想分開啲去拍，因為始終演員想做返唔係自己，我哋兩公婆太熟悉大家，不過好彩今次套劇同現實嘅我哋都有出入，係比較成熟嘅愛情。」

談及子女是這部劇集的忠實粉絲，Aimee笑言：「每次佢哋睇到一半就畀我趕去瞓覺，佢哋好唔開心。」陳豪指今次劇集是由他們兩夫婦演出，才破例讓子女們觀看。而一向有陪伴子女觀看劇集的Aimee則指會在週末假期，先陪子女一同看大結局：「因為佢哋都鍾意睇字幕，同埋成日會問好多嘢，講話呢個人咁衰㗎打傷爹哋，搞到我成日都要解釋畀佢哋聽，唔可以集中睇電視。」問到小朋友會否受影響想學習拍戲？Aimee說：「咁又冇，佢哋對技術嘅嘢比較有興趣，會叫我教佢點樣可以咁快喊。（之後冇宣傳係咪可以多啲時間陪佢哋？）係啊，佢哋都好開心，因為之前宣傳係會比較忙。」透露今早先忙完三個子女學校的家長會，然後匆匆忙忙回家做飯和收拾自己，再趕來出席活動，現在劇集完結可以比較輕鬆。

談及後日無綫台慶，Aimee指並未收到邀請，當晚只有陳豪出席。問到當晚會表演嗎？陳豪說：「都係行行企企，行兩步，玩吓遊戲（唱歌？）唔會啦。」Aimee更大爆家中有卡拉OK，陳豪間中會在家中獻唱。