佘詩曼霸氣逼供　馬國明焗認奉子成婚

「女王」佘詩曼日前聯同台慶劇拍檔馬國明、李施嬅及何依婷旋風式宣傳，劇集的內地預約觀眾已破百萬，打破港劇歷來紀錄，阿佘更開到口拍續集，網民當然留言力撐！另外，阿佘又在粉絲見面會玩謝馬國明，搞到湯洛雯「未婚懷孕」。

無綫台慶劇《新聞女王》下周一（20日）在翡翠台播出，昨晚（17日）於內地平台率先播放，在預告片中，佘詩曼與馬國明職場角力，高海寧惡鬥何依婷，李施嬅的角色則逐漸黑化，眾人明爭暗鬥，為求目的顯露人性真實一面，劇力萬鈞。劇集在內地網站的預約觀看人數已超過100萬，成功打破港劇紀錄，有阿佘「Man姐」氣場加持果然厲害！

爆響口好憎何依婷

多位主角落力宣傳，前日（16日）阿佘、馬國明、李施嬅及何依婷在北京出席兩場媒體及粉絲見面會，昨日3名女將又現身內地媒體大樓做直播，「女王」所到之處人頭湧湧，熱度爆燈。被問到若劇集熱度破萬有何福利？阿佘說：「拍續集囉！」依婷大呼同意，施嬅即說：「我可以一齊參加嘛？」阿佘當然話好！

而在粉絲見面會上，眾人齊齊玩遊戲，3女即興起舞，當中阿佘跳得相當投入，更不時擺出少女Feel甫士，冧爆全場粉絲。她又趁機玩謝快與湯洛雯結婚的馬國明，當玩無論問甚麼都要答「當然」的遊戲時，阿佘竟問：「馬明，你的未婚妻是懷孕才結婚，你們是不是？」馬國明起初只是傻笑，最後迫於無奈晒婚戒說：「當然啦！你看到嗎我的手！」全場即時爆笑。

昨日阿佘接受東網訪問，笑說：「玩之嘛！我咪照問囉！」馬國明亦不介意：「玩遊戲搞吓氣氛啫！佢哋都有問阿佘係咪好憎何依婷，佢都要答『當然啦』。」

可愛「港普」受歡迎

他透露前晚完成活動後，深夜返港趕拍新劇《飛常日誌》：「佢哋3個繼續努力宣傳。（網民讚你講普通話時好可愛。）我啲國語OK啦！佢哋鍾意聽我啲『港普』㗎！我依家終於明白點解黎諾懿啲『港普』咁受歡迎。」至於依婷此行亦很高興：「第一次到內地宣傳，可以近距離同觀眾互動、玩遊戲同送禮物，冇諗過內地粉絲嘅反應咁熱烈。知道劇集已有過一百萬預約好開心，希望成績愈來愈好。」她指北京有點寒冷，幸好室內有暖氣，所以着短裙亦冇問題，反而有點熱呢！