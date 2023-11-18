冬日滋潤法寶　椰子油紓緩乾燥

臨近冬天，要做好準備預防因乾燥而引起的脫皮。其實，除了護膚品外，有一種天然油脂不僅價格便宜，更有多種功效，用起來也不心痛，那就是椰子油。近幾年它備受追捧，不少明星都喜歡使用它。究竟椰子油除了內服，還能怎麽用呢？一起來看看椰子油的4種使用方法。

功效1：保濕滋潤

冬天，身體最容易乾燥的部位莫過於足部肌膚及嘴唇。由於椰子油蘊含豐富的天然油脂和脂肪酸，並且其油分子相對細小，因此它能夠有效為肌膚補充油分，形成一層油膜，起保濕鎖水的作用。建議洗澡後，擦乾身上的水珠，隨即將椰子油塗抹在乾燥的腿部，並加以按摩。雖然椰子油也含抗氧化成分，能延緩肌膚老化，但不建議直接將椰子油塗抹上臉，特別是油性肌膚，由於椰子油油分較高，容易堵塞毛孔。

功效2：卸除頑固唇妝

近年，唇釉及染唇液質地的唇部產品十分流行，以超強的持妝效果見稱。但有利有弊，持久力強帶來的結果就是難以卸除，就算使用眼唇卸妝液，也總會殘留在唇紋裏。反覆使用化妝棉擦拭唇部，容易使其乾燥脫皮。這時候便可使用椰子油來卸唇妝，由於椰子油的親油性，以油溶解油的方法可將頑固唇妝卸除得一乾二淨。同時，還能起到滋潤唇部的作用。日常也可於晚間將椰子油厚敷嘴唇，10-15分鐘后按壓乾淨剩餘油分，便能得到柔軟滑嫩的雙唇。

功效3：清潔口腔

有研究顯示，使用椰子油漱口能有助殺滅口腔細菌，預防牙齒和牙齦疾病，這種方法被稱為「油沷法」，是一種古印度天然療法。椰子油含有中鏈飽和脂肪酸，其中大多屬於具有消炎及抗菌的功效的「月桂酸」。此外，口內的微生物也會黏附於椰子油中，因此漱口時便能帶走。每天早上可以1 湯匙分量的椰子油來漱口約15至20分鐘，將口腔的每一個角落都照顧到，最後把它吐出，再以清水漱口及刷牙即可。

功效4：柔潤髮絲

近年，椰子油被發現有新的用法，就是替代髮膜以滋潤髮絲。首先將頭髮紮成高馬尾，然後將液化的椰子油均勻的抹在乾的髮絲上，使每根髮絲都充分浸潤在油中，並將其盤在後腦勺並以保鮮膜包好，等待30分鐘或更長的時間都可以，能讓椰子油更深層滋潤髮絲。之後，先以護髮素幫助椰子油充分乳化，跟卸妝油的乳化概念一樣，乳化後能讓沖洗效率更好。沖洗乾淨後再按照正常的洗髮程序洗一次，不過毋須再使用護髮素。