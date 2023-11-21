鮮娛糧｜歐陽震華商演《上海灘》　網民疾呼：真淒涼！

63歲歐陽震華和59歲吳啟華，均神采飛揚大有市場，故此男藝人發展是較有優勢，若身體健康又有閒情逸致，就算到了胡楓的年紀（91歲）仍可工作！先看「余在春」歐陽震華（Bobby），現處於半退休狀態的Bobby，最近到南京參加商演，他一身悠閒西裝打扮很醒目，唱葉麗儀的《上海灘》揮灑自如，Bobby演唱極富壓場感，亦都中氣十足，台下反應極佳，很多現場觀眾都拿出手機拍片。

這本身是一件美事，但「網上花生友」又大放厥詞，指他身為香港明星要淪落到唱商演，真的有點淒涼。不過很快就被「秒殺」，其他網民指Bobby，現隨便唱兩句便有十萬八萬進帳，真的不知是誰淒涼。又有網民「識貨」指Bobby的太太十分富有，Bobby根本「唔憂做」，現時參加商演只是「賺錢買花戴」。其實以Bobby的級數，國內一場商演的酬勞，又豈止十萬八萬。這些又並非「辛苦錢」為何不輕鬆賺取呢？

說畢「余在春」便要看「程至美」吳啟華，年過50的啟華仍然十分英俊，跟當年演醫生毫不遜色。吳啟華相隔8年重返無綫拍劇再演醫生角色，有記者問他，無綫怎樣打動他「出山」，他笑指「有錢就得」，真的十分風趣！

至於有傳他有10億身家，老江湖即老江湖，吳啟華輕鬆指「身家少兩個零就差唔多」。但是啟華你的15歲女兒吳熙兒，以值30萬的H字頭名牌手袋出入，女兒年紀輕輕便極富牌場，傳你有10億身家，似乎並非無的放矢。吳熙兒完全遺傳爸爸的高瘦身形，擁有高顏值星味極濃，她即將會到加拿大升學。未來畢業後，看來吳啟華可以「印印腳」當星爸！