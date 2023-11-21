獻身鼓勵　弱男變強勢

好多男人外表睇落雄赳赳，但係佢哋嘅心靈可能好脆弱，就好似日本AV界嘅「美女獻身系列」咁，當中嘅男主角因為性能力弱而失去自信，好彩得到美女獻身，喺床上作出鼓勵，激發起佢哋嘅雄風，由弱雞男變成床上猛男！

蛇舌挑逗

喺DAS!出品嘅《她用性感的舌頭撩動一切》入面，末廣純係一位對男病人關懷非常嘅女護士，每次見到有男病人受到傷患困擾，以致情緒低落，佢就會手口並用咁幫佢哋提振雄風，更擅長運用蛇舌撩動對方身上每個敏感部分，由於舌技超群，好快就令對方忍唔住發射升空！不過純妹都有強烈需索，所以經蛇舌再次挑逗之下，對方隨即雄風再起，同純妹嚟個激烈床戰，盡情享受快感！

興奮清倉

於S1推出嘅《貼心的架乃由羅全力獻身》一片中，架乃由羅呢位甜美可人又親切嘅美少女，對男人可以話呵護備至，知道有男士溝唔到女搞到慾火長期被抑壓之後，佢決定出手幫佢哋降火！如果班男人太怕醜點算好呢？唔使怕！由羅唔介意全程採取主動，先喺對方耳邊以極治愈嘅聲線大講鼓勵說話，繼而手口刺激對方，然後表演精湛嘅騎乘功夫！不過，由羅為咗令對方有番男性尊嚴，最後轉換以正常位交歡，鼓勵對方瘋狂抽送直至清倉為止。

滿足私慾

片廠M's Video製作嘅《愛情滿滿的中出獻身看護》，講述女護士琴音華溫柔體貼，而且特別照顧入院接受治療嘅大叔病人，覺得佢哋一把年紀又冇人照顧，仲要冇處洩慾相當淒涼，所以佢除咗會照顧佢哋嘅起居飲食，仲會用嘴仔錫佢哋！班大叔得到琴音華呢位美乳護士寵幸確係自信心番晒嚟，但原來華妹性慾極強，時不時搵班大叔滿足私慾，仲可以中出收場，搞到佢哋唔想咁快出院呀！

簡評

女仔成日都埋怨男友對佢哋唔夠愛錫，其實一段關係係相對嘅，男人都想有人錫有人呵護，女方喺呢方面做得唔夠，咁男方咪又係咁樣對你囉！咁男人想點樣畀人錫呢？好簡單，就係好似今日為大家介紹嘅「美女獻身系列」班女優咁囉！喺3部作品中，本仙最鍾意末廣純主演嘅《她用性感的舌頭撩動一切》，原因係純妹又靚女又好身材，肌膚又白滑，賣相夠晒吸引，而佢喺演出中對男優表現出一副關懷體貼態度之餘，仲用盡各種方法挑逗對方，加上引爆男優嘅手法多元化，令作品變得精彩有味！