亞洲超星團︱Rain要求嚴格　冼靖峰打入前五

偶像選秀節目《亞洲超星團》昨晚（25日）首播，65位練習生展開第一次舞台考驗，經過一輪激戰，ENONE三子張勝希、譚奕天和林展爍憑出色表現同獲一等星，至於單拖演出、參賽時只有14歲的趙天翼亦憑One-Man Band搶盡焦點，獲得一等星，3位香港代表中，冼靖峰獲得二等星暫成成績最好一位。初舞台總票數暫時頭5位分別是譚奕天、張勝希、林展爍、趙天翼以及冼靖峰。

除了一班超星練習生的演出吸睛，擔任超星總製作人的韓國偶像Rain亦是亮點之一，首隊出場的組合TRAINEE18甫出場拿着香蕉扮迷你兵賣萌，之後3位成員又請Rain吃香蕉，Rain大晒幽默感說：「畀我香蕉嘅時候，我特別感動。其實我依家特別餓！」雖然演出已贏盡掌聲，但Rain卻表示：「整體有慢半拍或快半拍嘅感覺，3位有啲激動，腿有啲冇力嘅情況，如果大家冷靜啲會比依家更好。」

另外，「恭喜發財」隊的金東彬、黃昇大和蔡鑫，其中金東彬和黃昇大是韓國代表，未知是否有韓國代表關係，Rain對這一組更為嚴格，當台下認為他們至少穩袋二星成績時，原來Rain佩戴的耳機、能夠去掉伴奏音樂集中聆聽參賽者原本的歌聲，對此Rain說：「所以你哋呃唔到我嘅耳仔！」之後再嚴厲地說：「首先我要提問態度嘅問題，黃昇大選手，你覺得你唱得好嘅部分你就唱，唱得唔好嘅部分就唔唱，而且你唱嘅音調都唔係好啱，其他選手都係一樣！」就連三子的舞蹈，Rain也狠批基本功不行，再拋下一句：「今日我可以表揚你哋嘅一個優點都冇！」要求相當嚴格。

而6人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐，惟演出不獲評審青睞，就連同公司的師兄、師姐朱正廷和程瀟都冇情講，程瀟狠批：「你哋6六個人嘅眼睛入面冇欲望、冇激情、冇自信、冇氣場，如果想證明自己就唔係咁樣嘅狀態！」