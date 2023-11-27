美麗華偕智利駐港領事館　推南美智利深度遊24日飽覽國家名勝

【特約報道】冬季是旅行的最佳時期之一，如果已經去厭了日本韓國等熱門亞洲地區，又想有一趟不一樣的旅程的話，不如來一次南美智利之旅吧！適逢美麗華旅遊與智利駐香港總領事館、智利貿易推廣署、法國航空合作，推出南美智利深度遊，在24日內玩盡智利、秘魯、玻利維亞3個國家，走訪多個名勝古跡，包括世界著名復活節島、百內國家公園及拉戈格雷冰川等，將智利的美景盡收眼底，喜歡邊旅遊邊探索世界的話可別錯過！

南美智利深度遊

疫情過後不少人願意花時間和金錢旅遊享受人生，探索世界各國的獨特面貌，今次美麗華推出「南美智利深度遊」，行程豐富，美酒佳餚配自然壯觀美景。智利有着「絲帶國」之稱，是世界上最狹長的國家，有着多種地形面貌，其中富民族色彩的智利復活島更被譽為人生必到的地方之一。此外，大家還可以遊覽智利的阿塔卡馬沙漠，由於常年無雨，故成為全世界最乾旱的地方，加上高海拔、無污染，大家可以完美飽覽夜空中漫天星河，同時可以欣賞位於沙漠的月亮谷，美麗華更特意安排團友在日落時分從觀景台俯瞰山谷欣賞日落美景，懸崖上映照出又紅又紫的色調，斑斕瑰麗。

智利的百內國家公園是世界第八大奇跡，入面最著名的是拉戈格雷冰川，巨大藍白色冰山氣勢恢宏，大家可以從不同角度欣賞冰川，更可以聽到一陣陣冰塊崩裂的聲音，極為震撼壯觀。同時在廣闊的國家公園中有着Big Five五大野生動物，包括美洲獅、羊駝、智利馬駝鹿、安第斯禿鷹和小美洲鴕，保證大家能享受絕佳的野生動物觀賞體驗。

還有更多旅遊景點等住大家探索，例如到訪玻利維亞時，遊覽世界知名的「天空之鏡」烏尤尼鹽湖，蔚藍天空反映在清澈的湖面上，形成海天一色的奇景，保證能拍出絕美照片。另外，位於拉巴斯的「女巫市集」被稱為全球十大最奇特的市集，裏面有各式各樣的有趣攤販，販賣巫術用品、護身符及手工藝品，感受神秘詭異的異國氣氛！

美麗華旅遊總經理李振庭（Alex）表示：「智利蘊藏非常豐富的大自然資源，孕育很多獨特天然珍貴的景觀；國土南北距離4,300多公里，各地區氣候地理條件不一，形成多種地形面貌，包括高山、峽谷、沙漠、湖區、冰川、峽灣等，美得令人驚嘆！一生人一定要去一次，感受世界級自然景觀的魅力！而且智利是優良葡萄酒的著名產地，加上盛產海鮮如帝王蟹、鮑魚、三文魚等；美景、美食配美酒，最啱懂得享受生活的香港人！」

美麗華集團酒店及服務式公寓總監 Alexander Wassermann表示：「The Mira Hong Kong 匠心打造是次聯乘推廣，特別邀請拉丁美洲最佳女主廚 Carolina Bazán由智利遠道而來，創作出精細迷人佳餚，展開非凡饗宴之旅！」

南美24天團 UBOX24

智利（百內國家公園、復活節島、拉戈格雷冰川、拉戈格雷冰川）、秘魯（利馬）、玻利維亞（天空之鏡、拉巴斯）

出發日期：2024年3月8、15日 HK$166,999起（網上價）

＊團費已包來回機場稅及免收領隊服務小費

銀海奮進號 智利．南極 18/22天郵輪團 SSAB18/22

出發日期：2024年2月23日

露台房 HK$259,999起（網上價）

報名熱線：8200 2299

牌照號碼：352742