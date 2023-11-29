花樣臨海別墅　Sea Tear House

能否坐享無敵海景向來是豪宅定價的重要指標，而臨海別墅就更為吃香！既然佔盡地利，沒理由甘於平凡，甚麼樣的建築設計才匹配如斯美景？由Veliz Arquitecto構思的概念建築「Sea Tear House」，正正要為矜貴的海岸住宅地段錦上添花。

像海邊的野花

來自古巴的建築工作室Veliz Arquitecto，曾獲得業內享負盛名的「The Golden Trezzini Awards」，其設計風格以前衞見稱，而「Sea Tear House」亦不例外。它是一幢坐落於海岸邊的高腳別墅，貌似花瓣的上層建築，靈感源於四濺的水花，並由近似植物根莖的石柱撐起，造型極具未來色彩，從遠處望去，猶如一株株在海風中搖曳的野花，跟周邊的椰樹巧妙地融合在一起，成為海邊的一道美麗風景。

玻璃取代石牆

「Sea Tear House」是名副其實的近水樓台，而為了令觀景視野不被遮擋，上層建築棄用石屎牆身，改用全落地玻璃，令室內、室外空間打成一片，住客毋須走出戶外，隨時可欣賞波光粼粼的海景，亦有助採光，提升居所的開揚度。落地玻璃呈透黑色，不僅在視覺上富有質感，還能阻隔紫外線，減弱刺眼的強光，使屋內光線顯得更柔和。

採開放式布局

若嫌隔着玻璃看風景不夠過癮，大可走上屋頂，那是一大片綠色草坪，站在上面，視野更廣！室內設計方面，「Sea Tear House」採用開放式布局，獨特的花形結構起到間隔作用，屋主可根據自己的需要，隨時調整每個小型空間的用途。從預想圖所見，客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，並以白色家具配襯黑色大理石地板，看似簡約卻又不失貴氣。