李成烈孖張東雨會粉絲　約定下次帶埋INFINITE隊友一齊來港

韓國男團INFINITE成員李成烈和張東雨前晚（29日）起一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行《2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN HONG KONG》見面會，是他們首次以2人陣容來港見粉絲。

昨晚（30日）的見面會在晚上8時左右開始，2人以《I Got You》一曲揭開序幕，之後便用廣東話跟粉絲打招呼，其中李成烈說：「大家好，我係成烈，我好鍾意你哋！」張東雨則說：「大家好，我係張東雨，Nice to meet you，心心！」張東雨透露昨晨和李成烈一起去了尖沙咀的商場，笑指李成烈買了紅酒，但他就沒有收穫，前一日則去了赤柱海邊觀光，並表示吃了蛋撻和飲了奶茶。李成烈則表示：「我昨天跟大家說我們是坐雙層巴士來，大家都不相信，我一會兒會上載到社交網給大家看。」

他們特別提到今次沒有一起來港的INFINITE隊友，李成烈指南優賢近日推出新專輯，並即席與張東雨一起演繹其新歌的舞步，之後又搞笑道：「南優賢好喜歡我們提起他，大家有拍下影片吧？記得要上載到社交網，讓他可以看到。」

兩人之後又送上單獨演出，李成烈唱出《Aloha》和《少女》，張東雨則演繹《Romeo》和《TGIF》，而他們唱出《Cover Girl》時驚喜走落台，跟觀眾近距離接觸。他們又選出5名幸運粉絲，邀請他們上台跳INFINITE經典歌曲的舞步，又逐一跟5人影即影即有及自拍。

到了Encore環節，兩人唱出《Nothing's over》，並再次走落台繞場一周跟粉絲近距離見面。李成烈指今次是相隔4、5年再來香港，事前覺得既緊張又激動，沒想到兩場演出會這麼快完結，希望下次能跟其他成員一起來港，張東雨則說：「在下次見面之前，大家都要身體健康！」