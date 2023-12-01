黃智雯離巢TVB　結束16年賓主關係：感激栽培

屢傳會離巢的無綫花旦黃智雯（Mandy），之前出席活動時一直以拖字決回應，但至今日終於承認離巢，並上載一條短片，除了記載她最後一日揸車返電視城，亦有上載與一班曾合作過演員的合照，繼有陳展鵬、江嘉敏、朱晨麗、姚子羚等。

Mandy接受東網訪問時，對於未來動向表示稍後會再公布，現時首要忙於排練今個月美國的胡說八道會巡演，更說：「我哋幾個好姊妹難得同台表演，所以先將所有心機同時間放喺演唱會度。呢一刻心情雖然係好不捨，但大家關心，我會繼續專注幕前演工作，演戲始終係我最鍾意嘅工作。」

她在社交平台表示：「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集……，多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運！多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、Madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您哋帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和分量，接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I'm Ready！」