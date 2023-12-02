抵港後大擦叉燒！YOASOBI為《Clockenflap》壓軸演出

一連三日的本地音樂盛事《Clockenflap音樂節》，昨日(1日)在中環海濱揭幕。首度來港的日本爆紅雙人組合YOASOBI擔任壓軸演出歌手。在近一小時的演出中，兩位成員ikura及Ayase施展渾身解數，演繹12首hit歌，逾萬樂迷逼爆捧場，場面墟冚。

組合先以串流逾4億的出道歌《向夜晚奔去》打頭陣，即令歌迷陷入瘋狂。但演唱期間，音響兩度出事發出巨響，令女主音ikura亦嚇一跳，但她處變不驚繼續演唱。隨後2位成員分別英文及廣東話向樂迷打招呼，ikura更透露抵港後大擦美味叉燒，並接連表演《祝福》、《三原色》與《Seventeen》等歌曲，到慢歌《溫柔的彗星》時，ikura要求全場觀眾亮起手機燈，形成一片星海，場面浪漫。當晚，YOASOBI又首度公開演唱上月18日才面世、與《寵物小精靈》合作的新歌《Biri-Biri》。最後壓軸演唱動畫《我推的孩子》的神曲《IDOL》，在全晚氣氛推至高潮。

雖然YOASOBI傾力演出，但事後有不少樂迷不滿舞台音響不清及連番故障，紛紛在音樂節的社交網留言鬧爆。