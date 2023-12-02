小個子必學！顯高10厘米穿搭技巧

不少個子小的女生常常因為選不到合身的衣服而煩惱，如果選不好，看起來還會顯得更矮小，其實不少韓國女明星同樣身高160厘米也不到，但為甚麽看起來有着絕佳的身材比例？韓國女團Oh My Girl成員YooA就是最好例子，看起來十分高挑，但其實身高只有159.5厘米，馬上來參考三大顯高穿搭技巧，瞬間長高10厘米！

上緊下鬆

外表甜美可愛、充滿精靈感的YooA，經常在日常穿搭照中大曬完美身材比例，看似170厘米的她，其實實際身高只有159.5厘米。不難發現，YooA很喜歡利用「上緊下鬆」的穿搭法，上半身穿着緊身上衣，配搭寬鬆長褲，凸顯身材比例，上衣可以選擇露腰設計的衣服，除了強調腰線，看起來也不會有太重的包覆感。

上短下長

如果小個子女生想拉長身體比例，就一定要按照「上衣短下衣長」的穿衣法則，穿出讓人覺得「胸以下全是腿的感覺」。上半身可以選擇短版上衣，如果衣服過長，可以把上衣塞進褲子裏，把腰線穿出來，拉長腿部比例；而下半身則可以選擇長到蓋腳眼位的高腰褲，小個子穿起來也可以很帥氣。

同色系配搭

日常穿搭上的顏色選擇和比例同樣十分重要，例如韓國女團少女時代的隊長泰妍，雖然在舞台上氣勢十足，但其實身高也只有158厘米，她正正利用大面積同色系的衣服，拉長視覺線條，因此身材比例不會因為上下顏色不同而截斷，看起來會更修長。