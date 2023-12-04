即棄洗面巾3大隱藏用法　實用又環保

即棄洗面巾用一次就要掉？其實還有不少隱藏用法！（互聯網）

香港大部分時間都十分潮濕，洗手間的環境又容易受潮發霉，放在裏面的毛巾便會成為細菌的溫床，重複使用毛巾洗面，更會引發暗瘡、暗粒。因此即棄洗面巾便成為護界的新寵兒，不但能代替毛巾清潔皮膚，亦更衞生，但亦有人認為洗面巾只用一次就拋棄很浪費，以下為大家分享3個洗面巾的隱藏用法，不但實用又環保。

1.卸妝+去角質

如果當天化妝，可以在洗面前，先倒卸妝液在洗面巾上，清潔面上的妝容，因為洗面巾的尺寸比化妝棉大，能更快速有效地卸妝，同時毛巾上亦附有凹凸面，洗面時可以在面上和鼻子打圈，可以去除老廢角質和頑固黑頭，亦不用擔心刺激面部。

2.清洗化妝用具

不少女生會嫌麻煩而不常清洗化妝用具，導致化妝掃、美妝蛋經常發霉，如果照樣拿起來刷上面，更會加劇面部暗粒的問題，也影響妝容的貼服度，同時會縮短化妝用具的使用壽命，這時候用完的洗面巾先不要急住掉，可以用來清洗化妝掃和美妝蛋。清洗時可以先擠點洗面乳或肥皂在洗面巾上，再沾水輕搓掃具，沖洗積聚的化妝品，重複步驟幾次後就會發現掃具十分乾淨。

3.家居清潔

使用完的洗面巾掉走又覺得可惜的話，有沒有想過可以把洗面巾當作家居抹布，例如清潔廚房、桌面、電腦等，加上洗面巾較厚身、吸油力不俗，可以輕鬆清潔家具的縫隙污垢，也可以當作懶人地拖，抹走地面的塵埃，十分多用處！