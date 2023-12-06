馬國明否認與鄭嘉穎曾鬧交　高海寧等接湯洛雯花球

藝人馬國明今晚（6日）到尖沙咀出席劇集《飛常日誌》煞科晚宴，他透露今晚是他成為人夫前的最後一個公開活動，之後便會飛往外地舉行婚禮，但他拒透露婚禮是否在峇里舉行。對於早前鄭嘉穎太太陳凱琳（Grace）貼出到非洲旅行的照片，被網民斥責她在鄭嘉穎的「嘥時間」論上火上加油，馬國明表示：「我冇睇過，但Grace係咪去做嘢咋？佢平時都拍好多片，如果係做嘢都好正常。」他又強調：「大家唔使將呢件事煲大，好小事啫，唔使咬住唔放，總之我同嘉穎冇嗌交。」

對於嘉穎表弟王賢誌在社交平台發文，暗寸有人是「雙面人」，馬國明表示：「我冇睇，唔知佢講邊個，大家都只係揣測，正如我之前所講，唔熟悉佢嘅人會覺得佢寸，所以我唔會代其他人畀評論。」問到「鐵馬家族」成員是否除鄭嘉穎之外，其他成員都會出席他的婚禮？馬國明直認：「依家應該齊，開頭子善都話唔得，因為都係小朋友有關，如果佢嚟唔到我都唔會怪佢，不過依家問題解決咗，所以佢可以嚟。」馬明指完成婚禮後，計劃再相約嘉穎飯敍。

同場，高海寧（高Ling）將為馬國明和湯洛雯（靚湯）婚禮擔任姊妹，獲靚湯預告已為她預留了花球，加上早前傳出有新戀情，高Ling否認說：「唔係呀，我睇新聞時都有少少O嘴，對方只係一個喺咖啡店遇上識得嘅老闆，大家坐低傾咗兩句，佢仲話考慮緊參唔參加內地素人相睇節目。（有冇發展機會？）唔會，我好講眼緣，亦唔係會收兵嘅人，佢亦冇追求我嘅意思。」

講到接花球，高Ling開心笑謂：「可以接呀，我成日叫靚湯介紹異性畀我，其實我唔係冇人追，不過係要我鍾意嘅，否則都唔會單身咁耐。但我聽講接咗花球要半年內結婚，所以花球畀現場有準備結婚或者準備被求婚嘅女仔優先。」

另外，高Ling在《新聞女王》的造型和髮型成為模仿指標，她興奮說：「我知道有好多網民會整差唔多嘅髮型，買差唔多嘅服飾，又會做一樣嘅表情同動作，睇到咁多人扮自己的角色，當然好開心。同埋有人畫我嘅肖像配唔同嘅衫、動作，又有我唔同喊嘅表情，遲啲我會一次過post出來。」

蔡思貝則透露與眾主角自掏腰包給劇組抽獎，更自爆提供護膚品和facial療程，她說：「我前排去咗李日朗個小顏術活動，我同佢講有呢個慶功飯，所以叫佢贊助。（攞現金出嚟抽？）我冇㩒定錢呀，到時現場應該有人嗌，或者過數畀佢哋，有拖冇欠。」

思貝又透露日前到廣州跟中國體操冠軍劉婷婷學前空翻及平衡木，她表示：「今次做咗人生第一個前空翻同平衡木，人哋3歲就訓練，我就30歲先訓練，婷婷仲讚我好有體操天分，令我想繼續去研究。（你係被演員耽誤嘅運動員？）唔係，希望做演員得嚟隨時裝備好自己，有動作戲身體都準備好去應付。」