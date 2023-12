限定聖誕市集　熱鬧尋寶添美味

去歐洲,經常到市集尋寶,然後再來地道小食,盡興而歸。聖誕節有不少特色市集和主題限定店,除有各式美食,亦有不同程類,得閒去逛一逛好有氣氛,或者會有意想不到的收穫呢。

偶遇聖誕老人

小時候,總會對聖誕老人、雪車等童話故事入迷,夢想有朝一日走入奇幻國度,和聖誕老人相遇。九龍香格理拉今年以「聖誕奇遇」作主題,由即日至2024年1月1日舉行聖誕市集,提供聖誕天使及裝飾球朱古力三重奏、香脆薑餅人、新鮮烘焙的德國聖誕果子麵包及聖誕餡餅等美食和節日禮籃。在12月24日及25日指定時間,聖誕老人更會到訪酒店各處,各位可把握機會拍照留念。此外,Angelini和Tapas酒吧亦會推出節日套餐。香港島香格里拉於現時至12月26日在酒店大堂舉行聖誕市集,內有新推出的聖誕數日曆系列,其他則有火車古力、芍藥花朱古力、聖誕限定飛船朱古力、企鵝朱古力及各式DIY套裝等。另外,大堂酒店會在指定日子化身夢幻號推出節日套餐,龍蝦吧餐廳和珀翠餐廳亦會推出節日菜單,cafe TOO在平安夜晚市和聖誕節當日到訪餐廳,逛完去市集去食飯最好。

選擇多多

去市集,最緊要種類多有得揀,Blue Bottle Coffee在今年聖誕以「Pairs Well with」作主題,於12月16日至17日在灣仔舉行Pairs Well with Holiday Market,到時會有多個本地手工品牌攤檔,包括有小植物、本地農民菜園出品、純素蛋糕、陶藝成品和環保寵物服飾等,當然少不了各式精品咖啡,品牌亦推出全新的旅行隨身物霧面磨砂質感吸管保冷杯、雙層真空保溫隨行杯及陶瓷咖啡杯等,選擇相當多,邊飲咖啡邊揀最悠閒。同時間,品牌推出季節限定咖啡Holiday Spiced NOLA和假日餐點,包括乳酪慕絲雜莓果撻、法式栗子糕香莓芭菲和榛果朱古力蛋糕等,甜食配咖啡,最是美味。

白色冬日

為了感受聖誕氣氛,很多人都特地飛到外地過白色聖誕,香港麗思卡爾頓酒店今年以白色冬日仙境作節日主題,於即日至2024年1月3日開設聖誕限定店,客人可以在內歎到溫暖的熱朱古力、香料紅酒及聖誕蛋奶酒等聖誕特飲,亦有曲奇和蛋糕等甜品售賣,客人更可順道預訂蛋糕等,相當方便。另外,酒店亦有全新聖誕許願樹下午茶,戶外酒吧Ozone提供享平安夜自助晚餐、聖誕節及禮物日早午餐。米芝蓮二星中菜廳天龍軒更有6道菜平安夜及除夕晚餐,米芝蓮一星Tosca di Angelo則有意式聖誕菜單,讓大家好好過節。