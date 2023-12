2023年香港十大最高票房電影公布！《奧本海默》擊敗《Barbie》奪外語電影票房冠軍

還有幾個星期2023年便結束,世界各地陸續公布年度最高票房電影,其中香港方面以勁收1.15億的港產片《毒舌大狀》勇奪今年香港票房總冠軍,而僅次於《毒》就是英國導演基斯杜化洛倫(Christopher Nolan)執導的傳記片《奧本海默》(Oppenheimer),該片以7,184萬港元票房排第2位,成為今年香港最賣座外語電影!

今年10部最高票房電影繼續以荷里活電影為主,共有8片打入10大賣座電影。其中包括排第3位的《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)、第4位的動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)、第5位漫威超級英雄電影《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、第6位的《Barbie芭比》(Barbie)以及第8位的《殺神John Wick 4》(John Wick Vol.4)等。而10大位置之中亦有一部是日本賣座動畫《THE FIRST SLAM DUNK》,影片在港勁收3,882萬港元排全年最高票房第7位,成績驕人!

【北美票房 Barbie獨佔鰲頭】

至於北美方面,以《Barbie》最賣座,累積票房高達6.36億美元(約50億港元)排第1位,影片亦同時打入影史上北美最高票房第11位。而僅次於《Barbie》排全年票房第2位就是勁收5.74億美元(約45億港元)的《超級瑪利歐兄弟大電影》。至於第3位亦是動畫片《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse),影片全年累積票房高達3.81億美元(約30億港元)。漫威超英片《銀河守護隊3》及《奧本海默》則分別排第4及5位。《Barbie》除了成為今年北美票房總冠軍之外,亦以14.41億美元(約113億港元)成為今年全球最高票房總冠軍!