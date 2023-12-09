2023年香港十大最高票房電影公布！《奧本海默》擊敗《Barbie》奪外語電影票房冠軍

還有幾個星期2023年便結束，世界各地陸續公布年度最高票房電影，其中香港方面以勁收1.15億的港產片《毒舌大狀》勇奪今年香港票房總冠軍，而僅次於《毒》就是英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的傳記片《奧本海默》（Oppenheimer），該片以7,184萬港元票房排第2位，成為今年香港最賣座外語電影！

今年10部最高票房電影繼續以荷里活電影為主，共有8片打入10大賣座電影。其中包括排第3位的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）、第4位的動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）、第5位漫威超級英雄電影《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、第6位的《Barbie芭比》（Barbie）以及第8位的《殺神John Wick 4》（John Wick Vol.4）等。而10大位置之中亦有一部是日本賣座動畫《THE FIRST SLAM DUNK》，影片在港勁收3,882萬港元排全年最高票房第7位，成績驕人！

【北美票房 Barbie獨佔鰲頭】

至於北美方面，以《Barbie》最賣座，累積票房高達6.36億美元（約50億港元）排第1位，影片亦同時打入影史上北美最高票房第11位。而僅次於《Barbie》排全年票房第2位就是勁收5.74億美元（約45億港元）的《超級瑪利歐兄弟大電影》。至於第3位亦是動畫片《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse），影片全年累積票房高達3.81億美元（約30億港元）。漫威超英片《銀河守護隊3》及《奧本海默》則分別排第4及5位。《Barbie》除了成為今年北美票房總冠軍之外，亦以14.41億美元（約113億港元）成為今年全球最高票房總冠軍！