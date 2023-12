韓星Jessica同上山女Hilary真空鬥性感　姚焯菲出招冧粉絲

韓星鄭秀妍(Jessica)、姚焯菲(Chantel)、陳穎欣(Yanny)、上山詩鈉女兒Hilary等,今晚(11日)出席品牌概念店開幕,其中身穿淺灰色吊帶喱士裙的Hilary和着背心套裝襯閃石耳環及鈕扣的Jessica疑似真空上陣,港,韓女神鬥性感。

Jessica接受訪問時表示留港期間,希望可見約見香港的朋友,過幾日將先飛抵新加坡,1月時再到馬來西亞舉行巡唱,希望兩個騷中間的空檔期可小休,又透露和台裔美籍歌手Amber Liu 合作新歌《Get It Got It Good》快將推出,而MV充滿震撼感覺。她見現場有逾百名舉牌粉絲等待時,即主動走向粉絲堆揮手及簽名,勁冧粉絲逾分鐘,臨走前還派心及飛吻,相當識做。不過Jessica的粉絲見Chantel在Backdrop拍照時,高聲狂叫Jessica的名字,似有挑機之嫌。

Chantel日前由新西蘭返港,今次會逼留個半月時間,除留時間跟家人過聖誕及新年外,亦要忙於工作:「要錄音,拍MV,商演,最重要係同15位聲夢學員舉行第二次演唱會啦,真係好難得,因為好耐未試過見齊15個,同埋After Class仲有次合體演出。(係咪檔期已排滿晒?)未係,仲有位攝,MV會喺香港拍,其實唔使出去更好,因為可以抖吓。」

談及聲夢學員張馳豪(Aska)大讚她變靚,她說:「我有冇變靚就唔知,不過喺新西蘭讀書就學識獨立,個人都成熟咗。(暗戀你?)唔會啦,佢係爸爸咁,佢好照顧我哋,佢個袋乜都有,好似有褸啦,鉸剪同指甲鉗。」她做完訪問後,亦走近逾百粉絲堆打招呼及收禮物。

同場的Yanny雖現時只有104磅體重,但甫見傳媒就大叫要減肥,目標是100磅,她說:「因為我嚟緊會拍個銀行廣告,想狀態好啲 。」本月22日就34歲生日的她 ,透露其生日願望是拍更多好作品及逆齡生長,她謂:「想皮膚好啲,所以我都食好多維他命丸。」問到和富貴男友拍拖7年,何時結婚?她說未知,笑言:「每次我都講2年後,其實我又唔急結婚,因為未有生BB計劃。(唔怕7年之癢?)都有老夫老妻感覺,咁男友係好悶同內斂嘅人,我又唔會Check住佢,我哋好珍惜大家,況且我又煮嘢食,係好好嘅女仔嚟嘅,佢冇辦法離開到我。」