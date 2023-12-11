韓星Jessica同上山女Hilary真空鬥性感　姚焯菲出招冧粉絲

韓星鄭秀妍（Jessica）、姚焯菲（Chantel）、陳穎欣（Yanny）、上山詩鈉女兒Hilary等，今晚（11日）出席品牌概念店開幕，其中身穿淺灰色吊帶喱士裙的Hilary和着背心套裝襯閃石耳環及鈕扣的Jessica疑似真空上陣，港，韓女神鬥性感。

Jessica接受訪問時表示留港期間，希望可見約見香港的朋友，過幾日將先飛抵新加坡，1月時再到馬來西亞舉行巡唱，希望兩個騷中間的空檔期可小休，又透露和台裔美籍歌手Amber Liu 合作新歌《Get It Got It Good》快將推出，而MV充滿震撼感覺。她見現場有逾百名舉牌粉絲等待時，即主動走向粉絲堆揮手及簽名，勁冧粉絲逾分鐘，臨走前還派心及飛吻，相當識做。不過Jessica的粉絲見Chantel在Backdrop拍照時，高聲狂叫Jessica的名字，似有挑機之嫌。

Chantel日前由新西蘭返港，今次會逼留個半月時間，除留時間跟家人過聖誕及新年外，亦要忙於工作：「要錄音，拍MV，商演，最重要係同15位聲夢學員舉行第二次演唱會啦，真係好難得，因為好耐未試過見齊15個，同埋After Class仲有次合體演出。（係咪檔期已排滿晒？）未係，仲有位攝，MV會喺香港拍，其實唔使出去更好，因為可以抖吓。」

談及聲夢學員張馳豪（Aska）大讚她變靚，她說：「我有冇變靚就唔知，不過喺新西蘭讀書就學識獨立，個人都成熟咗。（暗戀你？）唔會啦，佢係爸爸咁，佢好照顧我哋，佢個袋乜都有，好似有褸啦，鉸剪同指甲鉗。」她做完訪問後，亦走近逾百粉絲堆打招呼及收禮物。

同場的Yanny雖現時只有104磅體重，但甫見傳媒就大叫要減肥，目標是100磅，她說：「因為我嚟緊會拍個銀行廣告，想狀態好啲 。」本月22日就34歲生日的她 ，透露其生日願望是拍更多好作品及逆齡生長，她謂：「想皮膚好啲，所以我都食好多維他命丸。」問到和富貴男友拍拖7年，何時結婚？她說未知，笑言：「每次我都講2年後，其實我又唔急結婚，因為未有生BB計劃。（唔怕7年之癢？）都有老夫老妻感覺，咁男友係好悶同內斂嘅人，我又唔會Check住佢，我哋好珍惜大家，況且我又煮嘢食，係好好嘅女仔嚟嘅，佢冇辦法離開到我。」