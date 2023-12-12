金球獎電視獎提名名單　愛瑪史東影視兩獎提名叫雙飛

《第81屆金球獎》提名名單昨晚公布，由奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新作《The Poor Things》共獲7獎提名，其中愛瑪亦獲歌舞／喜劇組影后提名，而她亦憑新劇《The Curse》角逐劇情組最佳女主角叫雙飛！

除了愛瑪之外，視后提名人士還有《1923》（1923）的海倫美雲（Helen Mirren）和《王冠》（The Crown）的「英女王」Imelda Shaunton等，競爭相當激烈！今次已非愛瑪首次獲《金球獎》提名，之前她已6度提名，其中2017年，她就憑《星聲夢裡人》（La La Land）勇奪歌舞／喜劇組影后寶座。

至於最多提名的劇集就是HBO神劇《傳媒家族繼承人》（Succession），該劇共獲9項最多提名，同劇3位男星Brian Cox、Kieran Culkin和Jeremy Strong再度爭視帝寶座。而Netflix王室劇《王冠》（The Crown）獲4項提名。

另方面，美國著名女星梅麗史翠普（Meryl Streep）亦憑劇集《破案三人行》（Murder in the Building）第3季提名最佳女配角，與《王冠》的「戴妃」Elizabeth Debicki等爭獎，今次是74歲的梅姨第33次提名，繼續打破《金球獎》史上最多次數提名的演員紀錄！除了梅姨之外，同劇的史提夫馬田（Steve Martin）、馬田索特（Martin Short）以及Selena Gomez都獲今屆《金球獎》提名。

【第81屆金球獎電視獎項提名】

劇集組別

【劇情組最佳劇集】

《王冠》

《1923》

《最後生還者》

《晨早直播室》

《傳媒家族繼承人》

《頭號外交官》

【劇情組最佳男主角】

《傳媒家族繼承人》Brian Cox

《傳媒家族繼承人》Kieran Culkin

《傳媒家族繼承人》Jeremy Strong

《Slow Horses》加利奧文

《最後生還者》Pedro Pascal

《王冠》Dominic West

【劇情組最佳女主角】

《1923》海倫美雲

《最後生還者》Bella Ramsey

《頭號外交官》Keri Russell

《傳媒家族繼承人》Sarah Snook

《王冠》Imelda Shaunton

《The Curse》愛瑪史東

【喜劇/音樂劇組最佳劇集】

《小學風雲》

《廉價殺手》

《大熊餐廳》

《Jury Duty》

《破案三人行》

《乜都得教練》

【喜劇/音樂劇組最佳男主角】

《廉價殺手》Bill Hader

《破案三人行》史提夫馬田

《破案三人行》馬田索特

《誠實治療法》Jason Segel

《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯

《大熊餐廳》Jeremy Allen White

【喜劇/音樂劇組最佳女主角】

《漫才梅索太太》Rachel Brosnahan

《小學風雲》Quinta Brunson

《大熊餐廳》Ayo Edebiri

《The Great》艾莉芬寧

《破案三人行》Selena Gomez

《Poker Face》Natasha Lyonne

【最佳迷你劇或電視電影】

《呼喚奇蹟的光》

《齮齕人生》

《Daisy Jones & The Six》

《雪花高離奇命案》

《Fellow Travelers》

《化學堂》

【迷你劇及電視電影最佳男主角】

《Fellow Travelers》Matt Bomer

《Daisy Jones & The Six》Sam Claflin

《雪花高離奇命案》Jon Hamm

《White House Plumbers》活地夏里遜

《Lawmen: Bass Reeves》大衞奧伊羅

《齮齕人生》Steven Yeun

【迷你劇及電視電影最佳女主角】

《Daisy Jones & The Six》Riley Keough

《化學堂》貝兒娜森

《Love & Death》伊莉莎伯奧遜

《雪花高離奇命案》Juno Temple

《Dead Ringers》麗素慧絲

《齮齕人生》黃艾莉