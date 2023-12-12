吸毒案今開審　劉亞仁否認大部分指控只認曾吸大麻

韓國影帝劉亞仁今年2月驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，其後再被驗出曾吸食大麻、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮、能用於緩解焦慮症及恐慌症的阿普唑侖（Alprazolam）以及俗稱藍精靈的咪達唑侖（Midazolam）等8種藥物及毒品。

涉嫌違反毒品管理法、吸食及教唆他人吸食大麻、教唆他人毀滅證據、違反醫療法及詐騙的劉亞仁今早（12日）現身首爾中央地方法院，出席第一次審訊，身穿黑色西裝的劉亞仁頭髮長了不少，身形亦比之前消瘦，他進入法庭前向記者鞠躬道歉，並表示：「很抱歉令大家費心，今後我在餘下的審訊過程會誠實地作供，特別是因為我而感到非常失望和受到影響的人，我想再次真心地向你們致歉，對不起。」同樣捲入案件的同性友人崔河那亦有一起上庭。

審訊在當地時間早上10點左右開始，當被問及職業時，劉亞仁回答自己是演員，而代表律師替劉亞仁否認大部分指控，但就承認曾與友人一起吸食大麻。代表律師方面表示：「有關教唆他人吸食大麻、教唆他人毀滅證據、協助他人違反毒品管理法及試圖潛逃海外等指控，我們都正全面爭辯，有關濫用麻醉劑異丙酚的指控亦有誇大成分，這些部分都需要深入調查，我們相信取得充分的證據後，便可以揭開真相。」

而劉亞仁與崔河那今日在庭上均沒有作供，劉亞仁離開法庭時被記者問及除了承認吸食大麻之外，是否承認其他指控，他表示：「有很多指控都與事實有出入，今後我會誠實地解釋。」而下次審訊將在2024年1月23日進行。