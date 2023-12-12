珍妮花安妮絲頓新劇全裸演出胸壓Jon Hamm

荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）主演的王牌劇集《晨早直播室》（The Morning Show）第3季近日於Apple TV+上線，而其中一集珍妮花更與男拍檔Jon Hamm上演一場激烈床戲，她更破天荒全裸上陣「胸壓」對方！

除了「胸壓」拍檔之外，她亦被拍檔摸胸，難怪有網民看過她的激情演出後留言稱之為珍妮花入行以來最「激」的一次！而珍妮花於最新一期《綜藝》（Variety）訪問中亦有提及那場戲，珍妮花爆拍攝前，工作人員問她們是否需要一位「房事指導員」。她笑說：「我嚟自古代，所以我當時就諗：『即係咩意思？』 當佢哋問我ok嘛，我就講：『夠喇，呢個已經夠晒尷尬！』我哋經驗豐富，我哋可以解決呢個問題。」

另方面，珍妮花亦於同一訪問中提及《老友記》（Friends）拍檔馬修培利（Matthew Perry）10月底離世一事。她自爆對方死前同一日早上2人仍有以短訊聯絡，她亦向記者公開短訊內容，她指馬修當時開心健康並已成功戒煙，開始回復狀態，她說：「我想別人知道他真的好健康。他好努力工作。我深深地惦念着他。我們全部（拍檔）都是。他真得令我們開懷大笑。」