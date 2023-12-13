葉子楣不抗拒復出但不行性感　錢小豪憂家居意外拆掉浴缸

藝人葉子楣和錢小豪等人今日（13日）出席品酒會，葉子楣自言不是飲得之人，表示以前飲紅酒居多，現在轉了喝茅台，認為好的茅台較不容易頭痛，她指通常會在開心多人的場合才會喝酒，絕不會借酒消愁。子楣又謂她不能喝有汽的酒如香檳和啤酒，不然胃部會容易不適。

子楣透露最近有受邀拍戲，但因劇本不適合而推掉：「出面啲人成日講復出，但我覺得唔好抗拒，要自己鍾意先會去做（電視劇都可以？）係，冇所謂只要係為你度身訂造我都會好鍾意。」她又表示現在不想再拍性感戲，認為年輕漂亮的女演員很多，她需要作出轉變：「我依家想試吓拍啲要演技嘅內心戲，唔鍾意以前嗰啲靠性感啦。」提到女演員周海媚昨日離世，子楣指和對方並不相熟，亦未曾合作過，初初甚至以為是假消息，不禁慨嘆人生無常：「所以我哋真係要珍惜每一日，都唔知聽日會發生咩事，要感恩。」

同場的錢小豪以留有鬍鬚的造型亮相，笑指現在自己沒有頭髮，故特意留鬚，不然容易讓人誤以為他患有危疾：「呢個造型都幾型。」他透露近日為台灣網絡紅人草爺拍攝歌曲MV，二人是在台灣的慈善活動上認識，指是草爺要求他成為MV裏的男主角：「反正我都未拍過MV咁咪試吓，又可以幫吓啲年青人，我喺MV入面嘅造型係好滄桑。」

講到聖誕節，錢小豪稱沒有任何計劃，笑言人緣太好，不敢多想：「日日都有人叫我去食飯，今日都係特登過嚟支持下朋友，等陣順便攞一打酒走（太太唔會詐型？）唔會，佢已經麻木，同埋而家冇乜嗜好，十點就瞓覺，五點就會醒，成個老人家咁。」指偶爾會返國內戲拍，之前亦與大仔一同拍攝了約六部電影。指最近主要休息為主，加上舊患復發，每月都需要接受物理治療。

提到女演員周海媚昨日離世，錢小豪指對她只有一面之緣：「嗰時拍戲，導演搵佢做女鬼，但最後發現角色唔係好岩就換咗，就係嗰日見過一次面。」認為對方既有知名度，又貌美十分可惜：「我都係睇報道先知，佢好似係屋企猝死，所以我話千祈唔好自己一個人住，我本來都諗住自己一個人住但依家驚，意外你唔知，我連屋企嘅浴缸都拆咗。」