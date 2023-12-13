黃宗澤生日收巨型蛋糕　龔嘉欣新劇煞科：好期待睇到作品

無綫3套劇集之前同步於內地拍攝，而《法證6》的主角黃宗澤日前獲劇組為他慶祝43歲生日，Bosco亦禮上往來送上「波記」靚湯。至於張曦雯、龔嘉欣、朱智賢前晚亦出席《企業強人》煞科宴，為72日順利拍攝慶祝一番。

無綫多套劇集《反黑英雄》、《企業強人》及《法證先鋒6 倖存者的救贖》之前都於內地拍攝，不過現時《反黑》已返港拍外景。至於《企業強人》亦拍畢並於昨晚舉行煞科晚宴慶功。惟《法證6》還於內地進行拍攝當中，而劇中男主角黃宗澤(Bosco)今日(13日)43歲生日，劇中眾演員蔡潔、袁偉豪、戴祖儀、關楚耀等準備巨型生日蛋糕為Bosco送上驚喜。Bosco亦有在社交平台晒相及PO文，他表示：「不知不覺原來我跟我的好朋友連續過了三個生日呢！」

劇組台前幕後工作人員對他這樣好，其實都因為Bosco經常都有派「波記」福利所賜。眾所周知，Bosco向來喜歡下廚及煲湯，他經常都貼心為劇組同事安排每人一壺私家湯，日前他更親自送湯給王敏奕、蔡潔及袁偉豪，大家飲了都很心甜。

此外，陳豪、龔嘉欣、張曦雯及朱智賢主演的《企業強人》昨晚(12日)舉行煞科晚宴慶功，大夥兒玩得相當開心，因天時地利人和各因素，72日的拍攝都相當順利。而拍攝期間適逢龔嘉欣生日，劇組都很有愛為她慶生。

龔嘉欣開心表示：「係呀，終於完成咗兩個半月嘅拍攝，整個拍攝期都非常順利，雖然有幾日外景落好大雨，但係咁啱係拍室內景，所以都覺得非常幸運，大家工作人員都好齊心用心，呢一個劇本我自己都好鍾意，所以都好想快啲睇到作品。」